Kanye West und Bianca Censori knutschen in Fotokabine

Knutscher gefällig? Kanye West (49) und seine Frau Bianca Censori (31) haben in einer Fotokabine für besonders intime Schnappschüsse gesorgt. Die Designerin teilte gleich drei Aufnahmen aus der Kabine in ihren Instagram-Stories – und die haben es in sich. Auf einem der Fotos sind die beiden in einen leidenschaftlichen Zungenkuss vertieft, der wenig der Fantasie überlässt. Es ist eindeutig: Das Paar macht aus der Fotokabine kurzerhand eine Knutschkabine.

Neben dem heißen Bild zeigte Bianca auch etwas züchtigere Momente aus der Session. Auf weiteren Aufnahmen kuschelt sie sich eng an Kanye und knabbert verspielt an ihrem Daumen. Die romantischen Pärchenschnappschüsse scheinen stellvertretend für einen Sommer zu stehen, den die beiden in vollen Zügen gemeinsam genossen haben. Zuletzt machten die zwei unter anderem mit einem Maskenball im Schloss von Versailles von sich reden, außerdem hielten sie sich in Amsterdam auf, wo Bianca mit einem Latexbodysuit für Aufsehen sorgte.

Kanye und Bianca sollen laut US-Medienberichten seit Anfang 2023 verheiratet sein, kurz nachdem seine Scheidung von Kim Kardashian (45) offiziell abgeschlossen wurde. Der Rapper und Unternehmer, der inzwischen auch unter seinem Künstlernamen Ye bekannt ist, hat aus seiner ersten Ehe vier Kinder. Die gebürtige Australierin Bianca arbeitete ursprünglich als Architektin und Designerin, bevor sie in Kanyes Leben trat.

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https://www.instagram.com/stories/biancacensori/3956389671490206465/ Kanye West und Bianca Censori knutschen leidenschaftlich in Fotokabine 2026

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Instagram / biancacensori Bianca Censori mit Kanye West, Dezember 2025

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https://www.instagram.com/stories/biancacensori/ Bianca Censori im gewagten Outfit bei Instagram