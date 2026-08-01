Nach seinen Skandalen: Plant Keri Hilson Song mit Kanye?

Trotz all seiner Kontroversen: Sängerin Keri Hilson (43) schließt eine erneute musikalische Zusammenarbeit mit Rapper Kanye West (49) nicht aus. Mit TMZ spricht sie jetzt offen darüber, wie es wäre, wieder gemeinsam mit Ye ins Studio zu gehen – und ihre Antwort dürfte viele überraschen. Denn Keri erinnert sich offenbar gerne an die gemeinsamen Musikmomente zurück und hat dabei nichts auszusetzen.

Im Podcast macht Keri deutlich, dass sie grundsätzlich in der Lage ist, die Kunst von der Person dahinter zu trennen. Studio-Sessions mit Kanye seien für sie immer eine gute Zeit gewesen, erklärt sie. Das ist bemerkenswert, bedenkt man die zahlreichen Skandale, mit denen der Rapper in den vergangenen Jahren für Aufsehen gesorgt hat: diverse Rechtsstreits, antisemitische Aussagen, T-Shirts mit Hakenkreuzen und die Behauptung, Sklaverei sei eine Wahl gewesen – all das hatte ihm massive Kritik eingebracht.

Keri selbst befindet sich gerade in einem musikalischen Neuanfang. Nach einer längeren Auszeit von der Musik ist die Sängerin in diesem Jahr mit dem dritten Teil ihres neuen Albums zurückgekehrt. Die Auszeit nutzte sie nach eigenen Angaben intensiv als Zuhörerin – Erfahrungen, die nun ihre Musik und ihr Comeback maßgeblich geprägt haben.

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Getty Images Keri Hilson, Sängerin

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Getty Images Kanye West im Januar 2022 auf der Fashion Week in Paris

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Getty Images Keri Hilson, Mai 2022