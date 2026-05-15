Bianca Censori halbnackt auf Kino-Date mit Kanye West

Bianca Censori (31) und Kanye West (48) haben sich zu einem gemeinsamen Kino-Abend in Westwood verabredet – und sorgten dabei für reichlich Aufmerksamkeit. Die Designerin erschien bei dem Filmabend in einem fast vollständig durchsichtigen grauen Body, der weder Brust noch Po besonders viel verbarg. Fotos von Paparazzi, die TMZ vorliegen, hielten den aufsehenerregenden Look des Paares fest. Am meisten Stoff boten dabei noch die klobigen, kniehohen roten Stiefel, die Bianca zu ihrem kaum vorhandenen Outfit kombinierte.

Während die 31-Jährige mit ihrer gewagten Wahl alle Blicke auf sich zog, setzte ihr Ehemann auf einen deutlich bedeckteren Look. Kanye erschien in einer braunen Lederjacke, schwarzen Hosen und roten Boots – und griff damit das farbliche Statement seiner Frau zumindest an den Füßen auf. Die Looks sorgen nun für viel Gesprächsstoff in den sozialen Medien.

Es ist nicht das erste Mal, dass Bianca mit einem körperbetonten oder kaum vorhandenen Outfit für Schlagzeilen sorgt. Die Australierin ist seit Ende 2022 mit dem Rapper verheiratet und fällt seitdem regelmäßig durch ungewöhnliche Styles auf. Kanye selbst ist bekannt dafür, neben seiner Musikkarriere auch als Designer tätig zu sein und Einfluss auf Modetrends zu nehmen. Die beiden gehen häufig gemeinsam aus und werden dabei regelmäßig von Paparazzi fotografiert.

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Getty Images Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024 in Mailand

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https://www.instagram.com/stories/biancacensori/ Bianca Censori im gewagten Outfit bei Instagram

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Matt Winkelmeyer/Getty Images for The Recording Academy Kanye West und Bianca Censori bei den 67. Grammy Awards, Februar 2025