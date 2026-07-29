Bianca Censori präsentiert sich in Hauch-von-Nichts-Body

Kanye West (49) hat auf Instagram ein Foto seiner Frau Bianca Censori (31) geteilt, das für mächtig Aufsehen sorgt. Auf dem Bild ist die 31-Jährige in einem ultratransparenten Body zu sehen – auf den ersten Blick wirkt es beinahe so, als wäre sie von der Hüfte aufwärts vollständig unbekleidet. Aufgenommen wurde das Foto offenbar im bekannten Ibiza-Club DC-10, wie ein Neonschild im Hintergrund verrät. Bianca posierte dabei mit dem Daumen an die leicht geöffneten Lippen gelegt und wurde von zwei Frauen flankiert, die deutlich züchtiger gekleidet waren. Viele Fans fragen sich seitdem, ob das Foto gegen Instagrams Richtlinien zur Darstellung von Nacktheit verstößt.

Noch am selben Dienstagabend tauchte ein weiteres gewagtes Bild auf: Bianca repostete ein Foto, das die Basketballerin und Influencerin Elizabeth Cambage ursprünglich auf Instagram geteilt hatte. Darauf trägt Bianca einen tief ausgeschnittenen schwarzen Body mit Netzstrumpfhose. Als sie an ihrem Ausschnitt zieht, passiert ein sogenannter Nip-Slip – also ein unbeabsichtigtes Aufblitzen der Brust. Cambage kommentierte das Malheur mit einem Stern-Emoji und dem Spruch "my breast friends". Im Hintergrund des Fotos ist Kanye mit einem breiten Grinsen zu sehen. Laut Daily Mail wurde das Paar auf Ibiza gesichtet – nur wenige Tage vor Kanyes geplantem Konzert in Madrid am 30. Juli.

Bianca war zuletzt vor allem mit deutlich zurückhaltenderen Outfits aufgefallen – etwa als sie Mitte Juli gemeinsam mit Kanye und dessen Tochter North in Los Angeles unterwegs war. Dass sie nun wieder auffälligere Looks trägt, passt zu ihrem Image seit ihrer Hochzeit mit dem Rapper. Schon bei den Grammy Awards im Februar 2025 sorgte sie für einen Skandal, als sie ihren großen Pelzmantel vor den Fotografen fallen ließ und darunter einen kaum sichtbaren transparenten Bodysuit enthüllte. Nachdem Fans immer wieder spekuliert hatten, Kanye zwinge seine Frau zu solchen Auftritten, wies das Paar diese Behauptungen zurück. Ihr damaliger Pressesprecher Milo Yiannopoulos erklärte gegenüber The Hollywood Reporter: "Es gibt eine Person, die kontrolliert, was Bianca Censori trägt. Der Name dieser Person ist Bianca Censori."

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Getty Images Bianca Censori bei der Marni Fall/Winter 2024 Show während der Milan Fashion Week

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Getty Images Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024 in Mailand

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Instagram / biancacensori Bianca Censori im Club mit Freundinnen Honey Juju und Elizabeth Cambage auf Ibiza