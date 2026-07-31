XXL-Ausschnitt & ohne Hose: So macht Bianca Censori Party

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde es ruhig um Bianca Censori (31). Die Ehefrau von Rapper Kanye West (49), die im vergangenen Jahr immer wieder mit ihren Nackedei-Auftritten für Aufsehen gesorgt hatte, schien ihre Garderobe ausgetauscht zu haben. Statt der knappen Looks, für die sie bekannt geworden ist, zeigte sich Bianca stets vollständig bekleidet an der Seite ihres Partners. Doch nun kehrt sie zu ihrem klassischen Look zurück, der nur wenig der Fantasie überlässt...

Bianca und Kanye urlauben derzeit auf Ibiza und besuchten am gestrigen Dienstagabend den Nachtklub Circoloco – Fotos, die Daily Mail vorliegen, zeigen die beiden kurz zuvor. Während Kanye in dunklen Jeans, einem glänzenden Hemd und hellen Stiefeln auftauchte, entschied sich Bianca dazu, ihre Kurven für sich sprechen zu lassen. Die 31-Jährige trug lediglich einen knappen schwarzen Badeanzug an ihrem Körper – mit einem V-Ausschnitt, der bis zu ihrem Bauchnabel reichte. Dazu kombinierte sie Netzstrumpfhosen und schwarze Absatzschuhe. Auch eine Tasche fehlte bei ihrem Outfit, weswegen sie ihr Handy in der Hand transportierte.

Bianca und Kanye sind seit Anfang 2023 miteinander verheiratet. Die gebürtige Australierin arbeitete in der Vergangenheit für sein Modelabel Yeezy. Seitdem das Paar zusammen ist, fällt Bianca immer wieder durch besonders freizügige Outfits auf – häufig ebenfalls aus der Yeezy-Kollektion. In Erinnerung bleibt dabei ihr Auftritt bei den Grammys 2025, wo sie in einem vollständig transparenten Minikleid über den roten Teppich lief.

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Imago Bianca Censori bei den Grammys 2025 in Los Angeles

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Instagram / biancacensori Bianca Censori im Club mit Freundinnen Honey Juju und Elizabeth Cambage auf Ibiza

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Frazer Harrison/Getty Images Kanye West und Bianca Censori bei den Grammys 2025