Beatrice Egli beim "Schlagerboom" plötzlich auf Floris Schoß

Beim "Schlagerbooom Open Air" in Kitzbühel sorgt ein gemeinsamer Auftritt von Beatrice Egli (38) und Florian Silbereisen (44) für ordentlich Gesprächsstoff. Noch bevor die Sendung im TV ausgestrahlt wird, kursieren im Netz bereits Clips aus der Show – und einer davon lässt laut OE24 die Herzen der Fans höherschlagen. Darin ist zu sehen, wie Beatrice auf einer von Rosen umgebenen Schaukel sitzt, während Florian zunächst hinter ihr steht. Dann tauschen die beiden die Plätze: Er nimmt auf der Schaukel Platz, sie lässt sich auf seinen Schoß sinken. Die Schlagerstars kommen sich dabei sehr nah und deuten sogar einen Kuss an – unterlegt ist die Szene mit ihrem gemeinsamen Duett "Das wissen nur wir".

Nicht ihr einziger Auftritt beim "Schlagerbooom": Beatrice ist in einem weiteren Clip zu sehen, in dem sie für das begeisterte Publikum in Kitzbühel ihren DSDS-Siegersong "Mein Herz" performt. Die TV-Ausstrahlung der Show auf Das Erste und ORF 2 musste übrigens nach hinten verschoben werden – auf den 27. Juni. Der Grund dafür war ein Fußball-Länderspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen die USA, das RTL zur gleichen Zeit übertrug.

Liebesgerüchte um Beatrice und Florian begleiten die beiden seit Jahren. Beide spielen immer wieder offen mit den Spekulationen – ihr 2023 veröffentlichtes Duett "Das wissen nur wir" liest sich dabei fast wie ein Kommentar zu den Mutmaßungen ihrer Fans. Auf direkte Fragen zu einer möglichen Beziehung weicht Beatrice aber konsequent aus. Im MDR-"Riverboat" fragte Moderatorin Kim Fischer, was zwischen ihr und Florian laufe. Beatrices Antwort: "Das wissen nur wir und das lassen wir auch dabei."

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Getty Images Beatrice Egli und Florian Silbereisen, Schlagersänger

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Imago Florian Silbereisen und Beatrice Egli

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Imago Beatrice Egli und Florian Silbereisen, Oktober 2023