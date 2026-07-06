Florian Silbereisen trägt bei Shows "rote Glücksunterhose"

Vor seinen großen Shows läuft bei Florian Silbereisen (44) alles nach einem festen Plan ab – und der hat es in sich. Der Moderator und Sänger hat gegenüber der Abendzeitung München verraten, welches strenge Ritual er befolgt, bevor er beim "Schlagerbooom Open Air" in Kitzbühel auf die Bühne tritt. Demnach isst Florian nach der letzten Probe zunächst eine Kleinigkeit und legt sich gegen 18 Uhr für eine Stunde schlafen. Danach kommt Maskenbildnerin Sylvia, um ihn für den Auftritt zu stylen.

Wach und bereit für die Show wird der 44-Jährige dann auf ganz besondere Weise: "Um ein bisschen hochzufahren", macht er nach eigener Aussage ein paar Liegestütze. Dann kommt sein wohl ungewöhnlichstes Ritual: "Anschließend schlüpfe ich in meine rote Glücksunterhose und den Anzug und dann geht's Richtung Bühne", verriet er. Kurz vor Showbeginn spricht Florian außerdem noch ein Gebet – erst dann heißt es für ihn: raus auf die Bühne. Florian legt seinen Fokus gezielt auf ausgewählte Projekte: Er erklärte, dass er zwar viele interessante Anfragen bekomme, die meisten davon aber ablehne.

Während Florian auf Disziplin, feste Rituale und seine Glücksunterhose setzt, bereitet sich seine Ex-Partnerin Helene Fischer (41) laut Oe24 deutlich schweißtreibender auf ihre Auftritte vor. Die Sängerin zeigte kürzlich, dass sie sich mit der intensiven "Bring Sally Up"-Liegestütz-Challenge aufwärmt, bei der der gleichnamige Song mehrere Minuten lang die Bewegungen vorgibt und die Übenden teils lange in der anstrengenden Position halten müssen.

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Imago Florian Silbereisen bei den "Schlagerchampions" 2026 im Velodrom

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Getty Images Florian Silbereisen performt beim "Schlagerbooom Open Air" im Stadion Kitzbühel

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Imago Helene Fischer zu Gast in der NDR Talk Show am 29.04.2026 in Hamburg