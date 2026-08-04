Bewegtes Leben: Florian Silbereisen wird heute 45 Jahre alt

Florian Silbereisen (45) feiert heute, am 4. August, seinen 45. Geburtstag. Der Entertainer aus Tiefenbach bei Passau gehört seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Gesichtern der deutschen Schlagerwelt – als Sänger, Moderator und seit einigen Jahren auch als Schauspieler an Bord des Traumschiffs. Was laut Gala viele nicht wissen: Seine Karriere begann bereits im Kleinkindalter. Mit drei Jahren bekam Florian von seinem Großvater eine Steirische Harmonika geschenkt – der Grundstein für eine beeindruckende Laufbahn. Mit sechs stand er bei den Lustigen Almdudlern auf Volksfesten, mit zehn erschien seine erste Single, und mit 15 folgte das erste Album. Den bundesweiten Durchbruch brachte schließlich 1999 ein Auftritt bei Carmen Nebel (70). Bis dahin hatte er eine Banklehre begonnen – und nach nur wenigen Tagen wieder aufgegeben, berichtet Gala weiter.

2004 übernahm Florian die "Feste"-Shows und wurde damit zum jüngsten Moderator einer Samstagabendshow in Europa. Seither moderiert er für die ARD regelmäßig Großevents wie das "Winterfest", das "Adventsfest der 100.000 Lichter" oder den "Schlagerbooom". Weniger bekannt ist, dass er gleich zweimal im Guinness-Buch der Rekorde steht – Gala zufolge beide Male wegen seines Kusstalents. 2011 küsste er beim "Winterfest der Volksmusik" in nur einer Minute 117 Frauen, 2017 folgten im ZDF-Fernsehgarten 74 Küsse in 30 Sekunden. Ebenfalls zu seinen Markenzeichen gehört ein ganz besonderes Kleidungsstück: Seit seiner ersten Live-Show 2004 trägt er bei jedem Auftritt eine rote Unterhose. "Das ist mein Talisman geworden und bis heute immer dabei", erzählte er der Bild-Zeitung 2021. Nach jeder Sendung werde das Stück gewaschen, gebügelt und zurück in den Schrank gelegt.

Neben der Bühne ist Florian vor allem für seine engen Freundschaften bekannt. Kollege Stefan Mross (50) schwärmte im MDR-"Riverboat" von ihm: "Das ist mein bester Freund." Florian war auch Trauzeuge bei Stefans Live-TV-Hochzeit. DJ Ötzi (55), mit dem er gemeinsam das Trio MFG gegründet hat, sagte der Bild-Zeitung 2024: "Florian ist wie ein Bruder für mich, seit 25 Jahren. Wir haben keine Geheimnisse voreinander." Zehn Jahre lang war der Sänger außerdem mit Helene Fischer (41) liiert – das Paar galt als das Traumpaar der deutschen Schlagerszene. Nach der Trennung kurz vor Weihnachten 2018 betonen beide noch immer ihre Freundschaft. Zuletzt sangen die beiden beim Finale von Helenes 360-Grad-Tour gemeinsam ihr Duett "Schau mal herein". Auf seinem Oberarm trägt Florian laut Gala bis heute ein Porträt-Tattoo seiner Ex.

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Imago Florian Silbereisen beim Adventskonzert des Bayerischen Ministerpräsidenten im Cuvilliés-Theater, München, 15.12.2025

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Getty Images Florian Silbereisen performt beim "Schlagerbooom Open Air" im Stadion Kitzbühel

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Imago Florian Silbereisen und Helene Fischer bei den "Schlagerchampions" 2026

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