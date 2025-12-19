Beatrice Egli und Flori Silbereisen heizen Liebesgerüchte an

Beatrice Egli (37) und Florian Silbereisen (44) bringen die Gerüchteküche erneut zum Brodeln – und das kurz vor Jahresende, mit Worten, die es in sich haben. In einem Gespräch mit Ippen.Media erklärte Beatrice, was wirklich hinter dem Dauerraunen steckt, das sie seit Jahren mit Florian verbindet. Ort und Bühne der Andeutungen: ihre gemeinsamen Auftritte und ein Song, den beide längst zu ihrem augenzwinkernden Insider gemacht haben. Die Botschaft der Sängerin fällt dabei doppeldeutig aus und lässt Raum für Fantasie – ganz so, wie es die Fans lieben. Und während Schlager-Deutschland weiter rätselt, liefern die beiden den Soundtrack zum Spekulieren gleich mit.

Konkret sagt Beatrice zu Ippen.Media: "Florian und ich haben die Geschichten und Gerüchte, die es immer mal wieder gibt, augenzwinkernd in ein Lied gefasst: Das wissen nur wir. Das beantwortet alle Fragen", so die Sängerin. Der Text, auf den sie verweist, ist deutlich: "Ich hör' sie reden, lass' sie reden / Vielleicht sind wir uns nah / Schon so nah, das haben sie gleich erkannt / Vielleicht sind wir ein paar / Schon ein paar Mal zu weit gegangen." Genau diese Zeilen befeuern die Fantasie der Fans, die in den innigen Blicken und dem spürbaren Bühnenfunken zwischen dem Moderator und der Schlagersängerin mehr als reine Kollegialität lesen wollen. Ein offizielles Liebesbekenntnis bleibt zwar aus, doch die Formulierungen sind Wasser auf die Mühlen aller, die auf ein Liebesouting hoffen.

Beatrice und Florian kennen und schätzen sich seit Jahren, stehen regelmäßig gemeinsam auf großen Schlagerbühnen und zeigen dort eine Vertrautheit, die Anhängerinnen und Anhänger immer wieder begeistert. Der Moderator gilt privat als zurückhaltend, wenn es um sein Liebesleben geht, während die Sängerin in Interviews gerne mit Humor auf neugierige Fragen reagiert. Auch abseits der Scheinwerfer verbindet beide das Faible für große Melodien, überraschende Duette und direkte Nähe zum Publikum. Bei Fanbegegnungen nehmen sich beide Zeit, verteilen Selfies und kleine Anekdoten – Momente, die ihre Popularität zusätzlich nähren und die Fantasie weiter ankurbeln, wenn sie wieder gemeinsam auf der Bühne stehen.

Getty Images Beatrice Egli und Florian Silbereisen, Oktober 2022

Getty Images Beatrice Egli und Florian Silbereisen, Schlagersänger

Getty Images Florian Silbereisen und Beatrice Egli bei "Die große Schlagerstrandparty 2022"