Nanu: Beatrice Egli spricht plötzlich offen über die Liebe

Beatrice Egli (38) öffnet ihr Herz! Im Gespräch mit der Zeitschrift Glückspost spricht die Schlagersängerin jetzt ungewohnt offen über das Thema Liebe und gewährt dabei seltene Einblicke in ihre Gefühlswelt. "Mit jedem Jahr und all den Erfahrungen und Begegnungen, die ich machen darf, wird mir bewusster, wie wichtig die Liebe ist", erklärt die 38-Jährige. Für sie umfasst Liebe weit mehr als eine Partnerschaft: "Die Liebe zu sich selbst, die Liebe zur Erde, zur Natur, die Liebe zu deinen Mitmenschen."

Für Beatrice lässt sich Liebe deshalb nicht auf einen einzelnen Menschen beschränken, denn auch die Leidenschaft für ihren Beruf gehört für sie dazu. Genau diese Hingabe stellte sie zuletzt allerdings auch vor eine schwere Entscheidung: Das Aus ihrer "Beatrice Egli Show" beschäftigt sie laut Oe24 bis heute. "Ich habe die Sendung geliebt, aber wenn ich etwas mache, mache ich es richtig. Und das wäre momentan nicht möglich gewesen, mit all dem Neuen, das ich jetzt mache", erklärt sie gegenüber der Glückspost.

Dass der Terminkalender der Schlagersängerin derzeit aus allen Nähten platzt, kommt nicht von ungefähr. Beatrice erobert gerade ein ganz neues Terrain: die Schauspielerei. Für die Serie "Die Landarztpraxis – Team Sonnenhof" stand sie kürzlich bereits vor der Kamera und schlüpfte in die Figur der Schweizerin Céline Huber. Dabei soll es aber nicht bleiben: "Die Serienrolle war ein toller Anfang, aber ich träume groß", kündigt sie zuversichtlich an. Ganz oben auf ihrer Wunschliste steht inzwischen die Hauptrolle in einem eigenen Fernsehfilm.

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Imago Beatrice Egli beim roten Teppich der 19. Swiss Music Awards im Hallenstadion Zürich, 19.03.2026

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Getty Images Beatrice Egli in der "Die Beatrice Egli Show", Dezember 2025

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Getty Images Beatrice Egli bei der 31. José Carreras Gala in Leipzig, Dezember 2025