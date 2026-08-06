Florian Silbereisen und Esther moderieren "Goldene Henne"

Glanzvolle Premiere für ein frisches TV-Duo: Am 4. September führen Florian Silbereisen (45) und Esther Sedlaczek (40) erstmals gemeinsam durch die große ARD-Gala "Die Goldene Henne" in Leipzig. Vor rund 4500 Zuschauern in der Halle und Millionen vor den Bildschirmen verleihen die beiden den größten deutschen Publikumspreis. Gegenüber Bild verrät Florian, dass sie bisher noch nie zusammen moderiert haben – umso größer ist die Spannung vor ihrem Debüt als neues Showgespann im Ersten. "Dieses Jahr wird es besonders spannend, denn Esther und ich haben noch nie zusammen moderiert. Das wird unser erstes Mal! Und wir haben kaum Zeit für Proben. Darum brauchen wir ganz viele gedrückte Daumen für die Premiere", erklärt der Entertainer im Gespräch mit Bild.

Musikalisch wartet ein Staraufgebot: Take That mit Gary Barlow (55), Howard Donald (58) und Mark Owen (54) feiern in Leipzig ihren ersten Deutschland-Auftritt seit Sommer 2024. Außerdem steht ein besonderes Duett von Peter Maffay (76) und Johannes Oerding (44) auf dem Programm. In den Publikumskategorien treten unter anderem Comedian Olaf Schubert (58), Moderatorin Laura Wontorra (37), Comedian Felix Lobrecht (37), Satiremann Christian Ehring und das Ensemble des Friedrichstadt-Palastes an, im Sportbereich sind unter anderem Leo Neugebauer (26) und Philipp Raimund nominiert.

Für Florian bedeutet die Gala eine Rückkehr zu einer altbekannten Bühne, diesmal aber mit neuer Partnerin an seiner Seite. Der Showmaster ist vor allem durch seine großen Schlagershows bekannt, bei denen er regelmäßig Stars und Fans zusammenbringt. Esther hat sich dagegen als kompetentes Gesicht der Sportberichterstattung etabliert. Umso neugieriger dürften Fans jetzt darauf sein, wie sich die beiden Welten aus Sportstudio und Samstagabendshow auf einer gemeinsamen Bühne ergänzen werden.

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Collage: ZDF / Dirk Bartling, Getty Images Florian Silbereisen und Esther Sedlaczek Collage

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Getty Images Esther Sedlaczek, Moderatorin

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Getty Images Entertainment Florian Silbereisen, Moderator und Schlagersänger