Western-Hit "Django Unchained" bekommt doch Fortsetzung

Jahrelang schien das Projekt tot zu sein – nun aber kommt plötzlich Bewegung in die geplante Verfilmung von "Django/Zorro". Wie das Branchenblatt Deadline berichtet, hat das Studio Sony den Oscar-Gewinner Brian Helgeland engagiert, um ein neues Drehbuch für das Sequel zu "Django Unchained" zu schreiben. Helgeland ist unter anderem für seine Arbeit an den Drehbüchern zu "Mystic River" und "L.A. Confidential" bekannt. Bei dem Projekt handelt es sich um eine Verfilmung des gleichnamigen Comics, das Regisseur Quentin Tarantino (63) bereits 2015 gemeinsam mit Comic-Veteran Matt Wagner geschrieben hatte. "Django/Zorro" ist dabei nicht nur eine Fortsetzung des 2012er-Westerns, sondern auch ein Crossover mit der Wildwest-Legende Zorro.

Das Projekt befindet sich derzeit noch in einem frühen Entwicklungsstadium. Offen ist deshalb auch, ob Oscar-Preisträger Jamie Foxx (58) erneut als Kopfgeldjäger Django vor der Kamera stehen wird und ob Antonio Banderas (65) als gealterter Zorro mit von der Partie ist. Banderas hatte die Figur des maskierten Rächers einst in den Kinofilmen "Die Maske des Zorro" und "Die Legende des Zorro" verkörpert. Schon früher gab es Pläne, den Comic zu verfilmen – damals wurden genau diese beiden Schauspieler dafür ins Gespräch gebracht. Das Projekt wurde aber letztlich, wohl aufgrund zu hoher Kosten, abgesagt. Quentin Tarantino selbst soll dem neuen Anlauf laut Deadline seinen Segen gegeben haben, wird aber nicht aktiv in die Produktion involviert sein.

"Django/Zorro" ist dabei nur eines von mehreren Projekten, die in nächster Zeit mit Tarantinos Handschrift erscheinen werden. Für Sony soll der "Pulp Fiction"-Macher außerdem seinen geplanten zehnten und letzten Film umsetzen, zu dem es allerdings bislang noch keine Details gibt. Schon 2026 wird bei Netflix die von Tarantino geschriebene Weiterführung seines Films "Once Upon a Time in Hollywood" erscheinen: "The Continuing Adventures of Cliff Booth", bei dem David Fincher Regie führte. Und für 2027 steht die Premiere seines Theaterstücks "The Popinjay Cavalier" auf dem Programm, das er ebenfalls selbst geschrieben und inszeniert hat.

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Imago Christoph Waltz als Dr. King Schultz und Jamie Foxx als Django in Quentin Tarantinos "Django Unchained" (2012)

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Getty Images Quentin Tarantino bei der Gala des Burbank International Film Festival, September 2025

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Getty Images Franco Nero, Jamie Foxx und Quentin Tarantino im Januar 2013