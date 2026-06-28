Intim mit Calvin: "Match My Ex"-Stars finden Emma abgebrüht

In Match My Ex kommt es in der Villa zum großen Gefühlsausbruch: Emma Fernlund (25) entschuldigt sich in der X-Night vor versammelter Mannschaft bei Tim Kühnel (29), nachdem ihre Liaison mit Calvin Steiner aufgeflogen war. Der Auslöser für das Drama ist eine Handyaufnahme mit deutlichen Stöhngeräuschen, die Emmas Lüge entlarvt. Während Emma in Tränen ausbricht, verfolgen auch Daniel Fischer, Julius Tkatschenko und die anderen Bewohner die Szene ganz genau – und nicht jeder in der Runde nimmt ihr die Reue ab. "Alter, wie abgebrüht. Auf Knopfdruck", lästert Julius.

Emmas emotionale Entschuldigung sorgt für Gegenwind. Daniel stellt unmissverständlich klar: "Ihr tut es ja so leid und ich kann ihr das nicht abkaufen." Der Sportler ergänzt im Einzelinterview: "Wer Scheiße baut, muss mit den Konsequenzen rechnen." Tim hadert zunächst ebenfalls deutlich mit der Situation. "Wie soll ich Emma jetzt irgendwie vertrauen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob das Thema zu ist. Klar, mache ich mir auch meine Gedanken. Klar, wenn ich Emma so sehe, merke ich, dass da noch eine Anziehung da ist. Aber meine Emotionen sind so off, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben", erklärt er in der Sendung.

Trotz der Kritik aus der Gruppe nimmt die Situation für Emma und Tim am Ende eine überraschende Wendung. Denn Tim bewertet ihren Auftritt nicht nur negativ. "Dass sie vor der ganzen Gruppe weint, zeigt schon, dass sie das bereut, dass ihr das leid tut", überlegt er. Der frühere Der Promihof-Teilnehmer entscheidet sich schließlich dafür, Emma noch eine Chance zu geben und nimmt sie tröstend in den Arm. Die Blondine strahlt daraufhin über beide Ohren und freut sich auf eine weitere Chance mit Tim.

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CH Media Entertainment Emma Fernlund in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Emma Fernlund und Tim Kühnel in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Tim Kühnel und Emma Fernlund in "Match My Ex"

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