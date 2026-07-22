Fans lachen: Julius Tkatschenko rasiert schwangere Freundin

Realitystar Julius Tkatschenko bringt seine Community mal wieder zum Lachen – diesmal unter der Dusche! Zusammen mit seiner schwangeren Freundin Linda, mit der er aktuell einen Jungen erwartet, teilte der TV-Star nun einen besonders intimen Alltagseinblick auf Instagram. In dem neuen Clip filmt sich das Paar im Bad, wo Julius mit Schwimmbrille auf dem Boden der Duschkabine liegt, während Linda über ihm steht. Der 28-Jährige übernimmt dabei eine ganz spezielle Aufgabe: Er rasiert seiner hochschwangeren Partnerin den Intimbereich.

Zu der Aufnahme liefert Linda selbst die passende, selbstironische Caption. Die werdende Mama erklärt ihren Followern mit einem Augenzwinkern: "Du bist im siebten Monat schwanger und brauchst ein bisschen Unterstützung." Offenbar hat sie mit dieser Mischung aus Ehrlichkeit und Humor genau den Nerv der Community getroffen. Unter dem Video sammeln sich reihenweise Lach-Emojis, viele Fans feiern den ungewöhnlichen Duschmoment der Turteltauben. "Ich kack ab, haha" oder "Oh mein Gott, ist das witzig" gehört zu den Kommentaren, die bei Instagram direkt ins Auge fallen.

Julius und Linda teilen seit Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft immer wieder private Momente rund um ihr erstes gemeinsames Baby mit der Öffentlichkeit. Gleichzeitig kennen die beiden aber auch die Schattenseiten der Aufmerksamkeit: Nachdem die Babynews publik geworden waren, prasselte im Netz bereits eine Welle an kritischen Stimmen auf Julius ein. Umso deutlicher wird jetzt, wie eng das Paar zusammensteht und wie selbstverständlich es auch die weniger glamourösen Seiten der Schwangerschaft miteinander meistert.

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Instagram / julius_tko Julius Tkatschenko und seine Freundin Linda

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Instagram / lindajan_ Julius Tkatschenko und Linda, Juni 2026

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Joyn Julius Tkatschenko in "Match My Ex"