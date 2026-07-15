Daniel Fischer und Co. sprechen von Gewalt auf Realityparty

Bei der Projekt X Vienna Party in Wien ist es am Samstag, dem 11. Juli, offenbar zu einem Gewaltvorfall gekommen. Darüber sprechen jetzt mehrere Realitystars auf Instagram, darunter auch Daniel Fischer und sein Bruder Elias Fischer. Sie bezogen nach dem Event deutlich Stellung. Daniel machte in einem Video unmissverständlich klar: "Wir distanzieren uns von jeglicher Gewalt, die gestern vorgefallen ist." Die Brüder betonten zugleich, dass sie selbst nicht beteiligt gewesen seien und die Situation nur als Zuschauer mitbekommen hätten.

Vor allem die Aussagen von Daniel und Elias sorgen für Aufsehen, weil die beiden den Vorfall öffentlich ansprachen, ohne konkrete Namen zu nennen. In ihrer Botschaft erklärte der Match My Ex-Finalist: "Das Verhalten mancher Reality-Leute geht gar nicht. Es ist Gewalt vorgefallen." Er und sein Bruder betonten, sie seien "passiv als Zuschauer" dabei gewesen und möchten mit dem Eklat nicht in Verbindung gebracht werden. Elias ergänzte außerdem mit einem klaren Appell, dass "Gewalt niemals eine Lösung" sei und man stattdessen "vernünftig und erwachsen miteinander kommunizieren" solle.

Auch Lydia Kelovitz (36), die ehemalige Begleitung von Richard Lugner (†91), äußerte sich nach der Feier und reagierte damit auf die vielen Spekulationen rund um den Abend. Sie stellte in ihrer eigenen Story klar, dass sie weder in den Vorfall verwickelt gewesen sei noch selbst beobachtet habe, was genau passiert ist. Wörtlich schrieb sie: "Da viel spekuliert wird und daraus Gerüchte entstehen, also bezüglich Gewalttätigkeiten am Samstag: Ich war weder involviert noch war ich Zeugin und hab etwas gesehen." Was bei der Party im Detail geschehen ist, bleibt damit weiter offen.

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Instagram / danielfischer28 Daniel und Elias Fischer, Reality-TV-Bekanntheiten

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Instagram / danielfischer28 Daniel Fischer, "Match My Ex"-Kandidat

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Instagram / alpenlydia Lydia Kelovitz, Influencerin

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