Emma ist weiterhin Partymaus: Tim Kühnel findet das "unsexy"

In der Villa von Match My Ex knallt es erneut zwischen Emma Fernlund (25) und Tim Kühnel (29): Während am Abend ausgelassen gefeiert wird, will Tim eigentlich in Ruhe mit Mitbewohnerin Sabrina Wlk quatschen über ihren Ex Daniel Fischer und dessen Match Anna Iffländer (30). Doch direkt neben ihm sitzt sein Match Emma, lacht lautstark und gut gelaunt mit anderen Kandidaten wie Julius Tkatschenko – sehr zum Ärger ihres früheren Der Promihof-Flirts. Im Gespräch mit der Produktion erklärt Tim genervt: "Dieses ganze Feierthema war bei uns eh ein Thema. Ich finde es einfach unsexy. Das ist einfach nicht attraktiv für mich, wenn eine Frau ständig Party macht. Und das nicht in Maßen, sondern dass es einfach drüber ist. Das passt einfach nicht zu mir."

Tim und Sabrina bitten Emma mehrmals: "Schrei nicht so rum." Doch die Influencerin ignoriert das. Als Tim sie fragt, ob sie betrunken sei, verteidigt sie sich: "Mit Julius oder Calvin, die pushen so diese kindliche Seite aus mir raus." Gegenüber Henna schüttet Emma später ihr Herz aus und zeigt kein Verständnis dafür, warum ihr Lachen ein Problem sein soll: "Er sitzt hier, da steht Sabrina. Die reden über irrelevante Scheiße. Ich lache mit Leandro, ich lache mit Julius. Julius ist halt laut. Man lacht, man ist laut. Was spielt das für 'ne Sache. Soll ich dann aufstehen und weggehen, um zu lachen oder was?" Im Einzelinterview legt sie nach und meint, Tim dürfe in ihrer Abwesenheit "links und rechts rumknutschen", aber wenn sie tanze und mit anderen Männern lache, sei das plötzlich ein Thema.

Als Emma Leandro dazuholt, stellt er sich auf Tims Seite. Emma ist verletzt und zieht sich zurück. Ihr Match gesteht gegenüber Leandro: "Ich mag es nicht, wenn man so drüber ist. Ich erwarte nur Dinge, die ich selbst geben kann. Aber Bro, das ist einfach Abtörner." Kurz vor der Nachtruhe kommt es erneut zur Konfrontation. "Ich bin, wie ich bin. Entweder du magst es, wie ich bin, oder auch nicht. Ich muss mich für dich nicht verstellen", schießt Emma. Die Blondine erinnert Tim daran, dass er während ihrer Villaauszeit mit Christin Pawlowski und Henna anbandelte: "Ein Typ, der mit zwei Weibern rummacht in 48 Stunden meiner Abwesenheit, dem muss ich sowieso gar nichts recht machen." Doch lange bleibt es nicht beim Streit: In der Nacht landen Emma und Tim wieder gemeinsam im Bett. Sie kommentiert das mit den Worten: "Versöhnungssex ist richtig und wichtig."

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CH Media Entertainment Emma Fernlund und Tim Kühnel in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Tim Kühnel und Emma Fernlund in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Tim Kühnel und Emma Fernlund in "Match My Ex"