Jason Bateman packt über Geldsorgen als Kind aus

Jason Bateman (57) hat jetzt offen über die Schattenseiten seiner frühen Karriere gesprochen. Bei einer Liveaufzeichnung des Vulture-Podcasts "Good One" beim Tribeca Festival blickte der Schauspieler auf seine Zeit als Kinderstar zurück und erklärte, wie stark Geld damals seinen Alltag geprägt habe. Schon mit elf Jahren, als er durch "Unsere kleine Farm" bekannt wurde, habe sein Einkommen eine wichtige Rolle für die Familie gespielt, was mit einem enormen Druck verbunden war. "Beide meine Eltern waren meine Manager und das, was ich verdient habe, war für unsere monatliche Bilanz sehr hilfreich. Deshalb gab es sehr viel Druck, so nach dem Motto: Werde bloß nicht gefeuert", sagte er.

Der Hollywoodstar schilderte außerdem, dass nicht nur die Dreharbeiten selbst und die Schikanen, denen er an den Sets teils ausgesetzt war, belastend gewesen seien. Auch die Schule habe eine große Rolle gespielt, weil seine Noten direkten Einfluss auf seinen Job hatten. "Wenn du in der Schule keinen Durchschnitt von mindestens einer Drei hältst, bekommst du keine Arbeitserlaubnis und wirst gefeuert", erinnerte sich Jason. Das Thema Geld beschrieb der Schauspieler rückblickend als "interessantes Thema" und sprach von einer "komplizierten Beziehung" dazu. Trotz der belastenden Situation habe er aus dieser Zeit aber auch etwas mitgenommen: Er habe schon früh das Gefühl entwickelt, Geld selbst verdienen und notfalls auch wieder ersetzen zu können.

Heute blickt Jason mit Abstand auf diese Erfahrungen und pflegt einen deutlich entspannteren Umgang mit seiner Karriere – auch, da er sich inzwischen keine finanziellen Sorgen mehr machen muss. "Ich fühle mich enorm glücklich, dass es für mich so gut gelaufen ist. Ich muss keine Jobs annehmen, die mich kreativ nicht reizen", sagte er. Inzwischen steht für den Star aus "Arrested Development" und "Ozark" demnach nicht mehr das Konto im Vordergrund, sondern die kreative Erfüllung.

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Getty Images Jason Bateman, September 2025

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IMAGO / Everett Collection Jason Bateman, Michael Landon und Missy Francis am Set von "Unsere kleine Farm"

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Getty Images Jason Bateman, März 2023