Will Arnett rechnet mit Gerüchten über Amy Poehler ab

Will Arnett (55) räumt mit Gerüchten über das Verhältnis zu seiner Ex-Frau Amy Poehler (54) auf – und das fast zehn Jahre nach der Scheidung. In einem seltenen Interview sagte der "Arrested Development"-Star, er lese seit Jahren Meinungen über sein Privatleben, die schlicht erfunden seien. "Es ist verdammt lustig für mich, wie viel Sche*ß einfach erfunden wird und sie haben null Ahnung. So à la: 'Oh, du glaubst, du kennst mein Leben?'", sagte Will laut OK!. Der Schauspieler und Amy, die von 2003 bis 2016 verheiratet waren, teilen sich die Söhne Archie und Abel. Trotz Trennung zeigen sie sich öffentlich solidarisch – zuletzt, als beide mit ihren Podcasts für den Golden Globe in der Kategorie "Best New Podcast" nominiert wurden.

Tatsächlich schrieb Amy ihrem Ex nach Bekanntgabe der Nominierungen eine kurze, warme Nachricht. Will erzählte dem Blatt The Hollywood Reporter, was auf seinem Handy aufploppte: "Glückwunsch. Lass uns feiern", textete Amy – und schob mit einem Augenzwinkern hinterher: "Ich habe Batemans Nummer nicht, aber das ist auch besser so." Will moderiert "Smartless" gemeinsam mit Jason Bateman (56) und Sean Hayes, Amy führt durch "Good Hang". Während Will in dem neuen Interview den erfundenen Klatsch kritisiert, bleibt der Ton zwischen den Ex-Partnern offenbar freundlich. Zuvor hatten beide ihre Trennung bereits 2012 öffentlich gemacht, die Scheidung wurde 2016 finalisiert.

Privat sind beide längst wieder glücklich liiert. Will wurde im September erstmals mit Supermodel Carolyn Murphy gesichtet – bei einer Veranstaltung zur New York Fashion Week in SoHo zeigten die beiden deutlich Zuneigung. Im Oktober folgte ihr Auftritt auf dem roten Teppich beim BFI London Film Festival zur Premiere von Wills Projekt "Is This Thing On?". Über Carolyn sagte der "Twisted Metal"-Darsteller in einem Interview im November: "Wir verstehen uns super, und sie ist einfach ein so herzensguter Mensch, und das liebe ich. Das ist nur eine der vielen Eigenschaften, die ich an ihr so ​​schätze." Amy wiederum ist mit Autor und Ex-"New York Times"-Magazinredakteur Joel Lovell zusammen. Die Schauspielerin und der Schriftsteller traten im März bei den Oscars erstmals gemeinsam als Paar auf und zeigen sich seither gelegentlich bei Date-Nights – zurückhaltend, aber sichtbar im Gleichklang.

Getty Images Amy Poehler und Will Arnett bei den Golden Globes 2012

Getty Images Will Arnett, Schauspieler

Getty Images Amy Poehler im Mai 2019 in Pasadena

