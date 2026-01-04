Jennifer Aniston supportet Hypnotiseur-Freund Jim bei Event

Jennifer Aniston (56) zeigt sich an der Seite von Jim Curtis – und das ganz ohne großen Glamour. Am Samstag begleitete die Schauspielerin ihren Freund zu seinem ausverkauften Abend im Godmother’s Bookstore in Summerland bei Santa Barbara. Thema des Events war sein "Deep Reset" zum Jahresbeginn sowie sein Buch. Auf Bildern, die die Daily Mail veröffentlichte, kam Jennifer entspannt im Strickpullover, Jeans und mit Brille, nahm unaufgeregt im Publikum Platz und verfolgte Jims Auftritt. Die beiden, die seit letztem Sommer miteinander in Verbindung gebracht werden, zeigten sich nach dem Talk gemeinsam, grüßten Besucher und posierten für Handyfotos – ein unaufdringlicher, aber sehr deutlicher Support-Moment.

Kurz zuvor hatte Jim auf Instagram auf sein Jahr zurückgeblickt – mit privaten Fotos, atemberaubenden Landschaften, Schnappschüssen von Jennifers Hunden und einem Auto-Selfie mit der "The Morning Show"-Darstellerin. Dazu schrieb er: "Ein paar erstaunliche Dinge sind dieses Jahr passiert, aber es sind immer die Menschen, die den Unterschied machen", und weiter: "Kann es kaum erwarten, was 2026 bringt… Da köcheln ein paar Überraschungen." Glückwünsche und Herzchen regneten aus der Kommentarspalte – von Fans, aber auch von Promi-Freundinnen wie Julianne Hough (37), die "Happy New Year" wünschte. Jennifer selbst hatte ihren Jahresrückblick ebenfalls mit vertrauten Gesichtern bestückt: Fotos mit Reese Witherspoon (49), Selena Gomez (33), Judd Apatow (58) und Jason Bateman (56) – und ein stilles Cameo von Jim, der damit auch auf ihrem Profil angekommen ist.

Schritt für Schritt wurde die Beziehung der beiden öffentlich. Bereits im November hatte Jennifer ihre Liebe auf Instagram erstmals gezeigt, als sie zu Jims 50. Geburtstag ein Schwarz-Weiß-Foto postete und schrieb: "Alles Gute zum Geburtstag, mein Schatz. In ewiger Liebe." Zuvor waren beide im Sommer gemeinsam mit Freunden auf Mallorca gesichtet worden. Später kommentierte Jim Trainingsclips der Schauspielerin mit Herz- und Bizeps-Emojis. In einem Interview mit Elle beschrieb Jennifer ihren Partner als "sehr besonders, sehr normal und sehr freundlich". Im privaten Umfeld gilt die Beziehung als gefestigt. Große Auftritte meidet die Schauspielerin zwar, kleine Gesten des Supports zeigt sie aber – wie jetzt an Jims Seite im Buchladen.

jimcurtis1 Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis

Getty Images Jennifer Aniston neben Jim Curtis bei ELLEs Women in Hollywood Celebration 2025 in Los Angeles

Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston mit ihrem Partner Jim Curtis