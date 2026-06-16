Jennifer Lopez enthüllt Horror-Moment bei Konzert 2025

Für viele Fans ist ein Konzert von Jennifer Lopez (56) ein unvergessliches Erlebnis – für die Sängerin selbst war eine bestimmte Show im Sommer 2025 aus einem ganz anderen Grund im Gedächtnis geblieben. Im Podcast "SmartLess", moderiert von Jason Bateman (57), Sean Hayes und Will Arnett (56), berichtete die 56-Jährige jetzt von einem Auftritt in Almaty, Kasachstan, bei dem ein ungebetener Gast für einen echten Schockmoment sorgte. Mitten in einem ruhigen, spanischsprachigen Lied krabbelte plötzlich eine riesige Grille an ihrem Hals entlang. "Das war verrückt, es war irgendwie schrecklich", gestand sie den Moderatoren.

Jennifer schilderte, wie sie während der leisen Passage ihres Auftritts das Schreien des Publikums bemerkte – zunächst dachte sie, es gehöre zur normalen Reaktion der Fans auf eine dramatische Pause in dem Song. "Ich dachte mir: 'Was ist los?'", erzählte sie im Podcast. Erst dann spürte sie das Insekt auf ihrer Haut. Trotz des unerwarteten Besuchs behielt sie die Fassung und sang die letzte Zeile des Liedes zu Ende, bevor sie reagierte. Gegenüber ihrem Publikum kommentierte sie den Moment mit einem Lächeln und den Worten: "Es hat mich gekitzelt" – und performte dann einfach weiter. In dem Podcast scherzte sie außerdem, dass die Grille so groß gewesen sei, dass sie beim Abflug in Richtung Scheinwerfer wie ein Hubschrauber gewirkt habe.

Der Vorfall ereignete sich bei einem Konzert ihrer Tour "Up All Night: Live in 2025". Videoaufnahmen des Moments kursierten bereits damals in den sozialen Medien, gepostet von Jennifers offiziellem Fan-Account. Der Caption-Witz in dem Video spielte auf ihren Film "Kiss of the Spider Woman" an, der ebenfalls 2025 erschien – eine Neuauflage des Broadway-Musicals von 1993. Der Titel wurde kurzerhand zu "Kiss of the Cricket Woman" umgeschrieben.

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Getty Images Bei der Eröffnung des Los Angeles Latino International Film Festival: Jennifer Lopez

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