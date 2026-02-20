Royals
Jason Batemans Alkoholverzicht rettete seine Beziehung

- Nurin Khalil
Lesezeit: 2 min

Jason Bateman (57) hat sich in einem Interview mit dem Hollywood Reporter offen über seine Vergangenheit mit Alkohol und Drogen geäußert. Der Schauspieler erzählte, dass sein damaliges Trinkverhalten für Spannungen in der Beziehung zu seiner Frau Amanda Anka sorgte. Die heute 57-Jährige bezeichnete das jahrelange Partyleben ihres Partners als "nervig unberechenbar" und fragte ihn, wann der symbolische Wasserhahn endlich komplett zugedreht werde. Jason und Amanda führten damals eindringliche Gespräche über sein Trinkverhalten, wie der ebenfalls 57-jährige "Ozark"-Star berichtete. Obwohl Amanda nicht verlangte, dass er komplett abstinent wird, entschied sich Jason letztendlich für die Nüchternheit.

"Ich dachte mir, meine voraussichtliche Ankunft beim Thema Nüchternheit ist in sechs Monaten, aber wenn ich dieses Flugzeug jetzt landen könnte, würde das eine Menge Spannungen abbauen, also lass es uns einfach tun", erklärte der "SmartLess"-Podcast-Moderator seine damalige Entscheidung. Jason stellte klar, dass er seither auf Alkohol und Kokain, das er als "das 'Scarface'-Zeug" bezeichnete, verzichtet, gelegentlich aber Marihuana konsumiert. Gegenüber dem Magazin Esquire berichtete der Schauspieler, dass seine Hochzeit in Malibu, seine Rolle in "Arrested Development" und seine Nüchternheit in denselben Zeitraum um das Jahr 2001 fielen und dieses Jahr somit einen persönlichen Wendepunkt darstellte.

In dem Interview macht Jason deutlich, dass er seine Partyjahre bewusst rechtzeitig beenden wollte, um Platz für Familie und berufliche Träume zu schaffen. Er habe Freunde mit "ziemlich erschreckenden Tiefpunkten", sagt der Emmy-Gewinner und betont gegenüber dem Hollywood Reporter, er sei glücklicherweise früh genug an den Punkt gekommen, an dem ihm klar wurde, dass er so nicht weitermachen könne. Mit Amanda, mit der er die gemeinsamen Töchter Francesca und Maple großzieht, spricht der Schauspieler heute offen über diese Phase – und darüber, wie wichtig klare Grenzen in ihrer Beziehung damals waren, um gemeinsam in ein ruhigeres Leben zu starten.

Amanda Anka und Jason Bateman bei der Moët & Chandon Veranstaltung zu den 83. Golden Globe Awards in Los Angeles
Getty Images
Amanda Anka und Jason Bateman bei der Moët & Chandon Veranstaltung zu den 83. Golden Globe Awards in Los Angeles
Jason Bateman, September 2025
Getty Images
Jason Bateman, September 2025
Jason Bateman und seine Tochter Francesca, Oktober 2024
Getty Images
Jason Bateman und seine Tochter Francesca, Oktober 2024
Jasons Wendepunkt um 2001: War der Fokus auf Familie und Karriere genau richtig getimt?
