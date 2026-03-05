Jason Batemans peinliches Aufklärungsgespräch mit Tochter

Jason Bateman (57) hat sich an ein besonders unangenehmes Gespräch mit seiner Tochter Maple erinnert. Der Schauspieler erzählte am 25. Februar in der Sendung "Jimmy Kimmel Live!" von seinem Versuch, der damals 14-Jährigen den Prozess der Fortpflanzung zu erklären. Als er sie fragte, ob sie noch Fragen habe oder schon alles wisse, habe seine Tochter anscheinend gespürt, wie unwohl ihm das Thema war. "Ich glaube, sie hat sich dumm gestellt und gesagt: 'Ja, ich bin mir bei vielen Dingen nicht sicher'", berichtete der 57-Jährige. Statt dass Maple ihn irgendwann unterbrach, musste Jason also jeden einzelnen Aspekt der Aufklärung durchgehen.

Besonders schwierig wurde es für den Schauspieler, als er zum Thema der "Freisetzung" kam. "Du willst nicht das Wort 'Ejakulat' zu deiner Tochter sagen, richtig? Das ist kein toller Begriff", erklärte Jason, der neben Maple auch die 19-jährige Tochter Francesca mit seiner Frau Amanda Anka hat. Also griff er zu einer sehr ungewöhnlichen Beschreibung: "Ich sagte: 'Wenn das männliche Glied im weiblichen Glied ist, ist es so schön, es gibt so viel Liebe. Der Penis schreit einfach und es ist so, als würde der Penis 'Ich liebe dich!' rufen. Und er ruft die Liebe in die Frau hinein und dann bekommst du dich, Baby.'" Während er die Geschichte erzählte, gab Jason zu, dass er "anfing zu schwitzen".

Vor rund zwei Wochen hatte Jason bereits in einem Interview mit Hollywood Reporter offen über seine bewegte Vergangenheit und sein Privatleben gesprochen. Damals erzählte der Schauspieler, wie sein früheres Partyleben nicht nur seine Ehe mit Amanda Anka belastete, sondern ihn auch zu einem radikalen Schritt zwang. "Ich dachte mir, meine voraussichtliche Ankunft beim Thema Nüchternheit ist in sechs Monaten, aber wenn ich dieses Flugzeug jetzt landen könnte, würde das eine Menge Spannungen abbauen, also lass es uns einfach tun", sagte Jason im Rückblick. Seitdem verzichtete der Star nach eigenen Angaben auf Alkohol und Kokain, konsumierte aber gelegentlich noch Marihuana.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Bateman bei der After-Party zu "The Family Fang" beim Tribeca Film Festival 2016 in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Bateman mit Amanda Anka sowie Maple Sylvie Bateman und Francesca Nora Bateman bei der Weltpremiere von "Zootopia 2", November 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Bateman mit Amanda Anka bei den Actor Awards in Los Angeles, März 2026