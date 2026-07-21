Jason Bateman wurde in Leoparden-Outfit in Monaco verhaftet

Was in Monaco passiert, bleibt nicht immer in Monaco: Jason Bateman (57) hat in einer neuen Folge seines Podcasts "SmartLess" eine Geschichte aus seiner Vergangenheit ausgegraben, die selbst Hollywood-Verhältnisse sprengt. Der Schauspieler gestand seinen Co-Hosts Will Arnett (56) und Sean Hayes, dass er einst in dem glamourösen Fürstentum festgenommen wurde – wegen Trunkenheit und ruhestörenden Verhaltens. Dabei trug er ausgerechnet ein Leoparden-Outfit.

Jason schilderte die Nacht in allen Farben: billiger Champagner, eine Tasche voller Chips fürs Casino und ein Abend an den Spieltischen, der vollkommen aus dem Ruder lief. Je später es wurde, desto lauter und unkontrollierter sei er geworden, bis die Stimmung kippte. Er beschrieb sich selbst als ziemlich mitgenommen und gab zu, ordentlich erwischt worden zu sein – womit er sowohl das Trinken als auch den Polizeieinsatz meinte. Will und Sean hörten der Geschichte sichtlich amüsiert zu. Einer der beiden witzelte sogar, dass Jasons lebhafte Beschreibung direkt als Titel seiner Biografie taugen würde.

Jason Bateman ist heute vor allem als Schauspieler und Produzent bekannt, unter anderem durch seine Hauptrolle in der Netflix-Serie "Ozark". Zusammen mit Will Arnett und Sean Hayes moderiert er den Podcast "SmartLess", in dem die drei Freunde regelmäßig prominente Gäste empfangen und sich gegenseitig auf den Zahn fühlen. Dass dabei auch private Anekdoten auf den Tisch kommen, gehört zum Format – und Jasons Monaco-Geschichte dürfte eine der unterhaltsamsten gewesen sein, die der Podcast bisher zu bieten hatte.

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Getty Images Jason Bateman, März 2023

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Getty Images Bei den Golden Globes 2026 im Beverly Hilton: Sean Hayes, Will Arnett und Jason Bateman

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Getty Images Jason Bateman bei den SAG Awards 2019