Seltener Auftritt: Jason Bateman mit Amanda auf Red Carpet

Jason Bateman (57) zeigte sich am Dienstag bei der Premiere seiner neuen Serie "DTF St. Louis" in Los Angeles zusammen mit seiner Ehefrau Amanda Anka auf dem roten Teppich – ein seltener gemeinsamer Auftritt des Paares, das normalerweise eher die Privatsphäre bevorzugt. Die beiden, die seit 2001 verheiratet sind und zwei gemeinsame Töchter haben, posierten gut gelaunt vor den Fotografen. Die 57-jährige Amanda, die früher als Schauspielerin tätig war, erschien in einem glamourösen bordeauxroten ärmellosen Kleid, das sie mit passenden offenen Pumps kombinierte. Ehemann Jason setzte auf einen eleganten komplett schwarzen Look mit Blazer, Hose und einem dazu passenden Pullover.

Auch seine Co-Stars waren bei der Premiere anwesend. Linda Cardellini (50) zeigte sich in einem schwarzen Minikleid mit tiefem Ausschnitt, während Stranger Things-Berühmtheit David Harbour (50) in einem klassischen schwarzen Anzug mit passender Krawatte posierte. Alicia Silverstone (49) wählte für den Abend eine elegante Kombination aus braunem Blazer und Hose, die sie mit einem grünen Spitzentop trug. Die Serie "DTF St. Louis" erzählt die Geschichte eines Liebesdreiecks zwischen drei Erwachsenen, gespielt von Jason, Linda und David, bei dem eine der Personen stirbt.

Jason ist unter anderem für seine Rollen als Michael Bluth in "Arrested Development" und als Marty Byrde in "Ozark" bekannt und hat für sein Talent sowohl einen Emmy Award als auch einen Golden Globe gewonnen. Privat durchlebte der Schauspieler in den 1990er-Jahren eine schwierige Phase mit Alkohol- und Drogenproblemen, wurde jedoch 2004 mit der Unterstützung von Amanda clean. Tatsächlich hatte Amanda, nachdem sie Jason 1988 bei einem Spiel der LA Kings kennengelernt hatte, eine Beziehung zunächst ein ganzes Jahrzehnt lang hinausgezögert, weil ihr sein Party-Lifestyle nicht gefiel. Heute hat sich das Blatt gewendet: "Ich kann ihn nicht von der Couch wegbekommen, um auf eine Party zu gehen", verriet Amanda in einem früheren GQ-Interview.

Getty Images Jason Bateman und Amanda Anka, Schauspieler und Ehepartner, bei der Premiere von HBOs "DTF St. Louis"

Getty Images Jason Bateman und Amanda Anka bei der Premiere von "DTF St. Louis" in L.A.

Getty Images Jason Bateman und Amanda Anka bei der Vanity Fair Oscar Party 2023 in Beverly Hills