Intimszene mit Jason Bateman fand Co-Star Linda beängstigend

Linda Cardellini (50) und Jason Bateman (57) mussten gleich zu Beginn der Dreharbeiten zu ihrer neuen Serie "DTF St. Louis" eine intime Szene drehen. Die Schauspielerin sprach jetzt in der Sendung "Today With Jenna & Sheinelle" über die ungewöhnliche Situation und gab zu, dass der Start am Set alles andere als einfach war. "Oh ja, es war seltsam. Es war beängstigend, darauf zuzusteuern, weil es etwas ist, das ich noch nie wirklich gemacht habe", erklärte die 50-Jährige. Sowohl sie als auch Jason hätten in ihrer langen Karriere bisher kaum wirklich intime Szenen gedreht, obwohl beide schon ewig im Geschäft sind. Die Szene sollte ursprünglich gegen Ende der Dreharbeiten gefilmt werden, wurde dann aber an den Anfang verlegt.

In der Serie spielt Linda Cardellini eine Figur, die ihrem Partner dabei hilft, seine Träume auszuleben. In der betreffenden Szene musste ihre Rolle an einer bestimmten Stelle sitzen, während die beiden Charaktere körperlich werden. "Aber sobald man das gemacht hat, ist es danach richtig frei", verriet sie im Interview. Die Schauspielerin lobte außerdem ihren Co-Star und das gesamte Team ausdrücklich für den professionellen Umgang mit der heiklen Situation. "Er ist großartig, und alle sind so einfach und wissenschaftlich damit umgegangen", schwärmte Linda von der Zusammenarbeit.

Die dunkle Comedy-Miniserie "DTF St. Louis", die am 1. März Premiere feierte, wurde von Steve Conrad geschrieben und inszeniert. Jason zeigte sich in einem Interview im Februar begeistert von der ungewöhnlichen Serie, die sich keinem bestimmten Genre zuordnen lasse. Neben Linda Cardellini und Jason ist auch David Harbour (50) in der Serie zu sehen, der zuvor in Stranger Things vor der Kamera stand. Der Schauspieler schwärmte von seiner Rolle in der neuen Produktion und erklärte, sein Charakter sei so anders als seine bisherigen Figuren – verletzlich, süß und mit den Herausforderungen des mittleren Alters beschäftigt. Linda gestand übrigens augenzwinkernd, dass sie ihrem Vater vor den Dreharbeiten nie verraten habe, wofür die Abkürzung "DTF" im Titel steht, sondern ihm stattdessen erzählte, die Serie sei noch ohne Titel.

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Getty Images Linda Cardellini, Schauspielerin

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Getty Images Jason Bateman, September 2025

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Getty Images Linda Cardellini bei den Oscars 2019