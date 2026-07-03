Kind hat Krebs: Kimberly Van Der Beek unterstützt Nara Smith

Nachdem Influencerin Nara Smith (24) öffentlich gemacht hatte, dass ihre zweijährige Tochter Whimsy Lou an Krebs erkrankt ist, hat sich nun auch Kimberly Van Der Beek zu Wort gemeldet. Die Schauspielerin, deren Mann James Van Der Beek (†48) im Februar dieses Jahres im Alter von 48 Jahren an Darmkrebs gestorben war, hinterließ am 1. Juli einen einfühlsamen Kommentar unter Naras Instagram-Post. "Ich zolle dir und deiner Stärke meinen Respekt, da du dich auf diese unvorstellbare Reise begeben hast, die der Krebs darstellt", schrieb Kimberly.

In einem Video schilderte Nara, die gemeinsam mit ihrem Mann Lucky Blue Smith (28) auch die Kinder Rumble Honey, Slim Easy und die erst im September 2025 geborene Fawnie Golden großzieht, wie belastend die Situation für die ganze Familie ist. Nachdem Whimsy Lou die Diagnose erhalten hatte, sei klar geworden, dass das Kind sofort mit einer Chemotherapie beginnen müsse. "Viele von euch haben wahrscheinlich bemerkt, dass ich etwas weniger poste, und das ist der Grund dafür", erklärte die 24-Jährige. Dazu komme die Herausforderung, gleichzeitig neun Monate nach der Geburt ihres Babys die Genesung zu meistern und alle Kinder zu versorgen.

Nara beschrieb in ihrem Video, dass sie und Lucky ihre Tochter zunächst in die Notaufnahme brachten, bevor ein Kinderarzt sie in eine Kinderklinik überwies. Dort folgten Röntgenaufnahmen, Ultraschall und schließlich eine Biopsie, bevor die Ärzte bestätigten, dass sich der Krebs bereits ausgebreitet hatte. Kimberly Van Der Beek kennt die Tragweite eines solchen Schicksalsschlags aus eigener Erfahrung: Ihr Mann James, bekannt als Star der Serie "Dawson's Creek", hatte die Diagnose Darmkrebs im Spätstadium im November 2024 öffentlich gemacht und war wenige Monate später verstorben.

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Collage: Getty Images, Getty Images Kimberly Van Der Beek und Nara Smith, Collage

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Instagram / vanderkimberly Kimberly Van der Beek mit ihrem Mann James Van der Beek

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