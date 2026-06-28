Laura Dern schwärmt von David Lynchs wildestem Thriller

Laura Dern (59) blickt mit großer Wärme auf eines der ungewöhnlichsten Filmprojekte ihrer Karriere zurück. In einem YouTube-Format von Criterion sprach die Schauspielerin jetzt über ihre Zusammenarbeit mit dem im Januar 2025 verstorbenen Regisseur David Lynch (†78) – konkret über den surrealen Mystery-Thriller "Inland Empire" aus dem Jahr 2006. Den experimentellen Film drehten die beiden über mehrere Jahre hinweg mit einer einfachen Digitalkamera und viel Improvisation – manchmal nur zu zweit, mit einem Sony-Camcorder, an Locations in Polen, Frankreich und Los Angeles. "Er wollte die einfachste Kamera überhaupt benutzen, also schnappte er sich einen Sony-Camcorder und ein paar hunderttausend Dollar und drei Jahre lang haben wir diesen Film gemacht", erzählte Laura und schwärmte: "Es war eines der größten Geschenke meines Lebens."

In "Inland Empire" spielt die Schauspielerin eine Darstellerin, die sich im Rahmen eines verfluchten Remakes zunehmend in verschiedenen Rollen verliert – bis die Grenze zwischen Fiktion und Realität völlig verschwimmt. An ihrer Seite waren unter anderem Justin Theroux (54), Jeremy Irons (77) sowie Lauras Mutter Diane Ladd zu sehen, die bereits zuvor mit David zusammengearbeitet hatte. Von ihrer Performance war David offenbar so begeistert, dass er im Jahr 2006 mit einer lebenden Kuh und seinem Regiestuhl auf dem Hollywood Boulevard erschien – als unkonventionelle Kampagne, um die Academy auf Lauras Leistung aufmerksam zu machen. Eine Oscar-Nominierung blieb zwar aus, doch gilt "Inland Empire" heute in Fachkreisen als eines der bedeutendsten Werke der Nullerjahre – so etwa bei den Filmmagazinen Cahiers du Cinéma und Sight and Sound.

Die enge Verbindung zwischen Laura und David hatte bereits Jahrzehnte früher begonnen. Für die Rolle in seinem Mystery-Thriller "Blue Velvet" flog sie sogar von der Filmschule. David besetzte sie später erneut für das Revival seiner Kultserie "Twin Peaks", wo sie die FBI-Mitarbeiterin Diane verkörperte. Mit "Inland Empire" gab er ihr schließlich die Hauptrolle in seinem experimentellsten Spielfilm überhaupt – ein Projekt, das die Schauspielerin offensichtlich bis heute nicht loslässt.

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Getty Images Laura Dern, Gotham Awards 2023

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Getty Images David Lynch, Regisseur

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Getty Images Diane Ladd bei den AARP Movies for Grownups Awards im Beverly Wilshire Hotel, 2020