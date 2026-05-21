Laura Dern glänzt nach über elf Jahren mit Familie in Cannes

Glanzauftritt in Cannes für Laura Dern (59) und ihre Liebsten: Die Schauspielerin verwandelte das Filmfestival an der Croisette jetzt in ein echtes Familienereignis. Zur Premiere des Historienfilms "De Gaulle: Tilting Iron (La Bataille de Gaulle: L'âge de fer)" erschien Laura gemeinsam mit ihrem Vater Bruce Dern (89) sowie ihren beiden Kindern Ellery und Jaya. Wie das Magazin People berichtet, ist es das erste Mal seit über elf Jahren, dass die Oscarpreisträgerin mit Vater und Nachwuchs gemeinsam über einen roten Teppich schreitet. Während die Familie Arm in Arm posierte, zog vor allem das liebevolle Miteinander die Blicke der Fotografen auf sich.

Für den großen Abend in Frankreich wählte Laura ein silbernes Kleid mit funkelndem Mesh-Overlay, ihre blonden Haare trug sie in engen Locken mit Pony. Tochter Jaya setzte auf eine elegante, schulterfreie Robe in Schwarz und Weiß, Sohn Ellery entschied sich wie Großvater Bruce für einen klassischen schwarzen Anzug. Ein besonderer Hingucker: Bruce kombinierte seinen Look mit einer weißen Cap des Basketballteams Los Angeles Clippers. Neben der "De Gaulle"-Premiere feierte die Familie außerdem ein weiteres Highlight in Cannes: eine besondere Vorführung der Doku "Dernsie" über Bruces mehr als sechs Jahrzehnte währende Hollywoodkarriere. Der Film von Regisseur Mike Méndez, in dem neben Bruce und Laura auch Quentin Tarantino (63) und Alexander Payne (65) zu Wort kommen, wurde laut Bericht mit einem rund sechsminütigen stehenden Applaus gefeiert.

Der bewegende Familienabend in Cannes fand nur wenige Monate nach dem Tod von Lauras Mutter Diane Ladd statt. Die Schauspiellegende war im November 2025 im Alter von 89 Jahren gestorben. In einem Statement im The Hollywood Reporter hatte Laura damals den Verlust öffentlich gemacht: "Sie war die großartigste Tochter, Mutter, Großmutter, Schauspielerin, Künstlerin und empathische Seele, die nur Träume hätten erschaffen können. Wir waren gesegnet, sie zu haben." Diane und Bruce, die neben Laura auch Eltern der 1962 mit 18 Monaten verstorbenen Tochter Diane Elizabeth waren, blieben trotz ihrer Scheidung in den 60ern eng verbunden und wurden 2010 gemeinsam mit Laura mit nebeneinanderliegenden Sternen auf dem Hollywood Walk of Fame geehrt. Über ihren Vater sagte Laura gegenüber Haute Living: "Mein Vater hat mir beigebracht, mich niemals in eine Schublade stecken zu lassen, sondern mir wirklich zu erlauben, Figuren neu zu erfinden, so wie sie mich neu erfinden; mutig zu sein und bereit zu sein, scheinbar unsympathische Menschen zu spielen."

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Getty Images Laura Dern, Bruce Dern und Ellery Harper bei der Premiere von "Dernsie: The Amazing Life of Bruce Dern" bei den Filmfestspielen von Cannes

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Getty Images Jaya Harper, Laura Dern, Bruce Dern und Ellery Walker Harper in Cannes

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Getty Images Laura Dern mit ihrer Mutter Diane Ladd und ihren Kindern Ellery und Jaya bei den Oscars 2020