Offiziell: Laura Dern verstärkt den "The White Lotus"-Cast

Hollywood-Star Laura Dern (59) steigt in die vierte Staffel der HBO-Erfolgsserie The White Lotus ein. Die Schauspielerin wurde offiziell über einen Instagram-Post als neuestes Cast-Mitglied vorgestellt. An ihrer Seite sind unter anderem Steve Coogan, Chris Messina und Marissa Long zu sehen. In welcher Rolle Laura genau zu sehen sein wird, ist bislang noch nicht bekannt. Die neue Staffel wird an der französischen Riviera in Saint-Tropez spielen. Als bisherige Schauplätze dienten Hawaii, Sizilien und Thailand.

Für Laura ist die Rolle eine Reunion mit Serienschöpfer Mike White, mit dem sie bereits in der Vergangenheit zusammengearbeitet hat. Die beiden kennen sich aus dem Romantikfilm "Year of the Dog" aus dem Jahr 2007 sowie aus der Comedy-Serie "Enlightened" von 2011. Damit knüpft "The White Lotus" an seine Tradition an, renommierte Schauspielerinnen und Schauspieler für neue Staffeln zu gewinnen. In der Vergangenheit gehörten unter anderem Sydney Sweeney (28), Aubrey Plaza (41), Patrick Schwarzenegger (32) und Jason Isaacs (62) zum Cast der Anthologieserie.

Lauras Casting kommt zu einem besonderen Zeitpunkt: Erst kürzlich hatte Helena Bonham Carter (59) die Produktion der neuen Staffel verlassen, nachdem ihre Figur am Set nicht so funktionierte wie von Mike White erhofft – und das, obwohl die Dreharbeiten erst wenige Tage zuvor begonnen hatten. Laura selbst bringt eine beeindruckende Filmografie mit: Einem breiten Publikum wurde sie durch ihre Rolle in Jurassic Park bekannt. Einen Oscar gewann sie schließlich für ihre Nebenrolle in "Marriage Story". Auch ihre Verkörperung der Renata Klein in der HBO-Drama-Serie "Big Little Lies" gilt als eine ihrer bekanntesten Rollen.

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Getty Images Laura Dern bei den 77. Golden Globe Awards

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Getty Images Mike White bei der Premiere der dritten Staffel von "The White Lotus"

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Laura Dern, Schauspielerin