Jonathan Bailey & Laura Dern drehen neuen Film in Bayern

Jonathan Bailey (38) verschlägt es für sein nächstes großes Projekt nach Deutschland: Der Bridgerton- und Jurassic World-Star übernimmt in dem Netflix-Justizdrama "Monsanto" die Hauptrolle und wird dafür demnächst vor allem in Bayern vor der Kamera stehen. Wie unter anderem Deadline berichten, ersetzt Jonathan den eigentlich für den Film vorgesehenen Glen Powell (37). An seiner Seite ist Hollywoodstar Laura Dern (59), die Fans aus Jurassic Park und "Marriage Story" kennen. Regie führt John Lee Hancock, der mit "Blind Side - Die große Chance" bereits einen Kinohit landete.

In "Monsanto" steht der spektakuläre Rechtsstreit rund um das Unkrautvernichtungsmittel Roundup im Fokus. Jonathan verkörpert den noch unerfahrenen Anwalt Brent Wisner, der überzeugt ist, dass das Herbizid Krebs verursacht, und deshalb den scheinbar aussichtslosen Kampf gegen den US-Konzern aufnimmt. Laura schlüpft in die Rolle der leitenden Toxikologin des Unternehmens, die im Prozess aussagt, Roundup sei sicher. FFF Bayern fördert den Film mit 500.000 Euro. Die Filmkommission unterstützt das Team zudem bei der Suche nach passenden Drehorten. Produziert wird das Projekt von der in München ansässigen Firma KrautPack Entertainment gemeinsam mit Onda Entertainment aus Los Angeles, während Netflix als internationaler Partner fungiert. Ein genauer Starttermin der Dreharbeiten oder ein Veröffentlichungsdatum für den Streamingdienst steht bislang noch nicht fest.

Für Jonathan ist "Monsanto" ein weiterer Schritt vom Serienliebling zum vielbeschäftigten Filmschauspieler. Spätestens seit seinem Durchbruch als Anthony Bridgerton gilt der Brite als gefragter Star, der sowohl romantische als auch dramatische Rollen übernimmt. Laura kann dagegen auf eine jahrzehntelange Karriere in Hollywood zurückblicken: Seit ihrem Durchbruch mit Filmen wie "Blue Velvet" ist die Schauspielerin regelmäßig in großen Kinoproduktionen und gefeierten Dramen zu sehen, für "Marriage Story" wurde sie mit einem Oscar ausgezeichnet. Sowohl Jonathan als auch Laura sind dafür bekannt, ihre Projekte mit großem persönlichen Einsatz zu begleiten und sich intensiv in ihre Figuren hineinzudenken. "Was auch immer für eine Figur du spielst, es gibt dir die Chance, eine andere Seite von dir selbst zu zeigen, mit der du dich vielleicht noch nie wohlgefühlt hast – oder von der du gar nicht wusstest, dass sie existiert", erklärte Laura im Gespräch mit Interview Magazine.

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Getty Images Bei der Omega-Planet-Ocean-Veranstaltung in Coogee: Jonathan Bailey in Sydney

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