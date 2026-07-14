"Jurassic Park"-Star Laura Dern ehrt Kollegen Sam Neill (†)

Laura Dern (59) hat sich mit bewegenden Worten von ihrem langjährigen Freund und Schauspielkollegen Sam Neill (†78) verabschiedet. Der neuseeländische Schauspieler war am Montag, dem 13. Juli, im Alter von 78 Jahren in Sydney gestorben – umgeben von seiner Familie, wie diese in einem Statement auf Instagram mitteilte. Laura, die Sam aus den "Jurassic Park"-Filmen kennt, richtete in einer Erklärung gegenüber Variety emotionale Abschiedsworte an ihn: "Sam war mein geliebter Freund fürs Leben... Er hat mir gezeigt, was tiefe Loyalität, Fürsorge und Liebe bedeuten – immer mit dem trockensten Witz. Er war ein wahrhaft edler Gentleman, und gleichzeitig mein Traumfilm-Partner. Ich werde dich für immer lieben, Dr. Alan Grant."

Auch Regisseur Steven Spielberg (79), der die beiden Schauspieler gemeinsam vor die Kamera holte, meldete sich in einem auf Instagram veröffentlichten Statement zu Wort. Er dankte den Regisseuren, die Sam zuvor besetzt hatten und dadurch seine Aufmerksamkeit auf ihn gelenkt hatten. "Sam war außergewöhnlich kooperativ", schrieb Spielberg. "Es war eine Herausforderung für ihn, eine Figur zu spielen, die so tat, als wären Kinder dreckig und stinkend – denn das war das genaue Gegenteil des liebevollen Vaters, der er für seine eigenen Kinder war." Der Filmemacher schwärmte abschließend: "Ich habe es geliebt, alle 'Jurassic'-Filme mit ihm zu drehen. Zusammen mit Laura Dern und Jeff Goldblum werden wir immer unsere 'Jurassic'-Familie haben, und Sam wird weder von uns noch von seinen vielen Millionen Fans auf der Welt vergessen werden." Auch Jeff Goldblum meldete sich auf Instagram zu Wort und schrieb schlicht: "Das nächste große Abenteuer beginnt. In Liebe, für immer und ewig."

Die Verbundenheit zwischen Sam und seinen "Jurassic"-Kollegen ging weit über die Filmsets hinaus. Zuletzt waren die drei gemeinsam in einem Werbespot für Xfinity zu sehen – und auch während der Dreharbeiten zu "Jurassic World: Dominion" pflegten Neill und Goldblum ihre Freundschaft. Anlässlich der Produktion sangen sie sich durch einen bunten Strauß an Klassikern, der auf Social Media für viel Belustigung sorgte. Neill selbst hatte damals gegenüber Yahoo Movies angekündigt, sich auf die gemeinsame Zeit mit seinen "lieben Freunden" während der pandemiebedingten Quarantäne zu freuen: "Wir werden alle drei oder vier Monate zusammen im selben Haus wohnen – das wird Spaß machen." Neben seinen "Jurassic"-Mitstreitern war es auch die Filmwelt insgesamt, die Sam nach seinem Tod überwältigende Zuneigung entgegenbrachte.

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Getty Images Laura Dern, Schauspielerin

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United Archives GmbH/ Action Press Jeff Goldblum, Sir Richard Attenborough, Laura Dern und Sam Neill in "Jurassic Park"

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