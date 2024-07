Film vs. Studium: Unileiter stellte Laura Dern vor Ultimatum

Bevor Laura Dern (57) Schauspielerin wurde, verfolgte sie einen anderen Plan: Sie fing an, Psychologie und Journalismus an der UCLA zu studieren. Als sie jedoch nach zwei Tagen am College mit dem Thriller "Blue Velvet" ihren ersten Job landete, wurde sie vor ein Ultimatum gestellt. Sie musste sich zwischen ihrem Studium und ihrer Schauspielkarriere entscheiden. "Wenn Sie diese Entscheidung treffen, sind Sie an der UCLA nicht mehr willkommen. Sie sind dann raus", erinnert sie sich im "Where Everybody Knows Your Name"-Podcast an die Worte ihres Leiters.

Er habe Laura zuvor schon deutlich gemacht, dass eine Beurlaubung für den Zeitraum der Drehtage nicht infrage käme, bot ihr jedoch an, das Skript zu lesen – was die Situation nur verschlimmerte. "Nachdem ich das Drehbuch gelesen habe, ist es verrückt, dass Sie Ihre College-Ausbildung dafür aufgeben würden", habe er den "Big Little Lies"-Star damals kritisiert. Angesichts des heutigen Lehrplans der Universität halte sie die Worte des Leiters mittlerweile jedoch für ironisch. Denn auch wenn "Blue Velvet" ein "unglaublich schockierendes Drehbuch" gewesen war, sei der Film jetzt ein fester Bestandteil des Masterstudiengangs Film. "Das kotzt mich an", betont Laura.

Am Ende traf die 57-Jährige aber die richtige Entscheidung und kann nun auf eine erfolgreiche Karriere in Hollywood zurückblicken: Sie wurde beispielsweise durch Streifen wie Jurassic Park bekannt, übernahm eine Rolle in der beliebten Serie "The White Lotus" und gewann sogar einen Oscar. Zudem war sie 2022 ein Teil von Taylor Swifts (34) "Bejeweled"-Musikvideo, die heutzutage eine der erfolgreichsten Sängerinnen weltweit ist. Kein Wunder also, dass Laura sich auch als Swiftie outete – und zu den Ehrengästen der "The Eras"-Tour zählte.

Getty Images Laura Dern, Gotham Awards 2023

Getty Images Laura Dern bei den Oscars 2020

