David Lynchs (†) Ex kämpft vor Gericht um seinen Nachlass

Emily Stofle, Ex-Frau des verstorbenen Regisseurs David Lynch (†78), hat jetzt rechtliche Schritte eingeleitet, um an ein Haus in Los Angeles zu kommen, das ihr nach eigenen Angaben rechtmäßig zusteht. Wie TMZ berichtet, hatte sie sich im Dezember 2024 mit David auf eine Scheidungsvereinbarung geeinigt, in der ihr die Immobilie zugesprochen worden war. David starb jedoch am 16. Januar 2025 im Alter von 78 Jahren, bevor er die notwendigen Unterlagen zur Eigentumsübertragung unterschreiben konnte. Nun weigert sich der Treuhänder seines Nachlasses, die Dokumente zu unterzeichnen.

Laut den Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, begründet der Treuhänder seine Weigerung damit, dass das betreffende Haus nie Teil von Davids Trust gewesen sei. Emily hält diese Argumentation für "unsinnig", da sie in der Praxis bedeuten würde, dass die Übertragung des Eigentums schlicht nicht vollzogen werden kann. Sie hat das Gericht daher um Unterstützung gebeten, damit das Haus offiziell auf sie übertragen wird. Der Treuhänder hat sich bislang nicht öffentlich zu den Vorwürfen geäußert.

David Lynch war einer der einflussreichsten Filmemacher Hollywoods und wurde vor allem durch Werke wie "Twin Peaks" und "Mulholland Drive" bekannt. Er und Emily Stofle hatten 2009 geheiratet. Der Regisseur starb infolge eines Herzstillstands, zu dem eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung sowie Dehydrierung beigetragen haben sollen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Emily Stofle und David Lynch bei der "Twin Peaks"-Vorführung der 70. Filmfestspiele von Cannes

Anzeige Anzeige

Getty Images Emily Stofle und David Lynch beim Filmvestival Cannes im Mai 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images David Lynch, Regisseur

Wie findet ihr den Streit um Davids Nachlass – eher Hollywood-Drama oder nachvollziehbarer Rechtskampf? Eher Hollywood-Drama – wieder mal Papierkram und Ego-Clash. Nachvollziehbarer Rechtskampf – Verträge sind Verträge. Ergebnis anzeigen