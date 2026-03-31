Laura Dern und Will Arnett begeistern mit knisternder Szene

Laura Dern (59) und Will Arnett (55) spielen in der romantischen Tragikomödie "Is This Thing On?" ein Ehepaar, das nach 26 gemeinsamen Jahren seine Beziehung beendet und möglicherweise neu beginnt. In dem Film, bei dem Bradley Cooper (51) Regie führt, gibt es eine ganz besondere Szene, die den Schauspieler und Regisseur nachhaltig beeindruckte: ein intensives Gespräch zwischen den beiden Hauptdarstellern, in dem sie darüber reden, was sie an der Beziehung oder aneinander nicht mögen. Im Interview mit AARP's Movies for Grownups erzählte Laura: "Als wir die Szene [...] gelesen haben, in der wir darüber sprachen, was wir in der Beziehung oder aneinander nicht mochten, sagte Bradley Cooper, unser Regisseur: 'Diese Szene war so sexy'."

Die Schauspielerin zeigte sich begeistert von Bradleys Einschätzung und erklärte, warum diese Szene so gut funktioniert: "Ich liebte, dass dieser Filmemacher Kommunikation als heiß und Intimität als erotisch ansah." Für Laura war es wichtig, dass in dem Film nicht Sex, sondern ein dramatisches Gespräch erotisiert wird, denn schließlich gehe es hier "nicht um eine neue Verliebtheit". Die Chemie zwischen den beiden Schauspielern war auch abseits der Kamera spürbar: Im Januar bezeichnete Laura ihren Kollegen als "die klügste Person, die ich in meinem ganzen Leben getroffen habe".

"Is This Thing On?" ist Bradleys dritter Film als Regisseur nach "A Star Is Born" und "Maestro" und markiert die erste große Leinwandkooperation zwischen Laura und Will nach jahrzehntelangen Karrieren. Allerdings standen die beiden bereits 2011 gemeinsam vor der Kamera: Damals hatten beide denkwürdige Auftritte in der chaotischen, 30-minütigen Erweiterung des ikonischen Musikvideos "Fight for Your Right" der Beastie Boys, in dem auch Danny McBride (49), Seth Rogen (43) und Rashida Jones (50) zu sehen waren. Will hatte zu Beginn der Dreharbeiten zu "Is This Thing On?" gegenüber Laura zugegeben, dass er von der Zusammenarbeit eingeschüchtert sei und sich "in tieferes Wasser begebe, als jemals zuvor".

Anzeige Anzeige

Getty Images Laura Dern und Will Arnett beim AFI Fest 2025 – Screening von "Is This Thing On?" im TCL Chinese 6 Theatres in Hollywood

Anzeige Anzeige

Imago Bradley Cooper, Laura Dern und Will Arnett bei der Gala-Screening von "Is This Thing On" in London, 19. Januar 2026

Anzeige Anzeige

Imago Bei der Premiere von "Is This Thing On?" beim BFI London Film Festival 2025 in London