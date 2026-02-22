Laura Dern enthüllt: So veränderte Ellen DeGeneres ihr Leben

Laura Dern (59) blickt auf einen der bedeutendsten Momente ihrer Karriere zurück – ihren Auftritt in der legendären Episode der Sitcom "Ellen", in der Hauptdarstellerin Ellen DeGeneres (68) 1997 vor laufender Kamera als lesbisch outete. Die zweiteilige Folge mit dem Titel "The Puppy Episode" ging als Meilenstein in die Fernsehgeschichte ein, da Ellen damit zur ersten offen queeren Hauptfigur im amerikanischen Fernsehen wurde. In einem Interview mit dem Podcast "Las Culturistas" von Bowen Yang und Matt Rogers erinnert sich die Schauspielerin jetzt an diesen einschneidenden Moment. Laura spielte in der Episode Susan, eine Frau, die Ellen fragt, ob sie ebenfalls lesbisch sei und ob zwischen ihnen eine romantische Verbindung bestehe.

Doch was zunächst wie ein Grund zum Feiern aussah, entwickelte sich schnell zu einer bedrohlichen Situation für alle Beteiligten. "Es gab massiven Sicherheitsaufwand für ein paar Jahre für alle, die involviert waren", erinnert sich Laura im Podcast. Nach der Ausstrahlung im April 1997 seien Bombendrohungen eingegangen, Sponsoren und Werbepartner hätten sich zurückgezogen. Die Reaktion der Öffentlichkeit sei alles andere als unterstützend gewesen. "Die Welt sagte: 'Nein, nein, nein.' Sie verlor ihre Show. Es dauerte Jahre", berichtet die Schauspielerin über die Konsequenzen. Auch Laura selbst habe in ihrer Karriere darunter gelitten, wie sie bestätigte – sie konnte danach zeitweise nicht mehr arbeiten.

Trotz der schwerwiegenden beruflichen Folgen bezeichnet Laura den Moment als "eine der unglaublichsten Erfahrungen meines Lebens". Sie erinnert sich noch genau daran, wie sie Ellens Hand hielt, während diese zum ersten Mal öffentlich die Worte aussprach. "Das Privileg, es für jemanden in einem Moment zu fühlen, war so schön", schwärmt sie. Im Laufe der Jahre hätten zahlreiche Fans auf sie zukommen lassen, dass die Episode ihnen bei ihrem eigenen Coming-out geholfen habe. 2017 waren Laura und Oprah Winfrey (72), die ebenfalls in der historischen Folge mitgewirkt hatte, in der "Ellen DeGeneres Show" zu Gast, um 20 Jahre "The Puppy Episode" zu feiern. "Es gab kein größeres Geschenk, als die Person zu sein, die mit dir war und dir in die Augen schaute, als du diese Worte sagtest", sagte Laura damals zu Ellen.

Getty Images Laura Dern, Gotham Awards 2023

Getty Images Ellen DeGeneres, Moderatorin

Getty Images Portia de Rossi und Ellen DeGeneres, Januar 2020