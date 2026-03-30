Laura Dern übernimmt Hauptrolle in Epstein-Verfilmung

Laura Dern (59) wagt sich beruflich an ein brisantes Thema: Die Oscarpreisträgerin übernimmt die Hauptrolle in der geplanten Serienadaption von "The Jeffrey Epstein Story" und wird zugleich als Produzentin hinter der Kamera mitmischen. Wie Deadline berichtet, entwickelt Sony Pictures Television das Projekt aktuell als Eventserie und will es bald verschiedenen Sendern und Streamern anbieten. Die Serie basiert auf dem gleichnamigen New-York-Times-Bestseller der Enthüllungsjournalistin Julie K. Brown und dreht sich um den berüchtigten Epstein-Skandal, um sexuellen Missbrauch und Menschenhandel. Produziert wird das Projekt von Adam McKays Firma Hyperobject Industries, die bereits für mehrere viel diskutierte Polit- und Gesellschaftsformate verantwortlich war.

Im Mittelpunkt der Serie steht Julies eigene jahrelange Recherchearbeit als Reporterin des Miami Herald. Laura schlüpft dafür in die Rolle der Journalistin, die akribisch den geheimen Deal zwischen Jeffrey und Bundesanklägern aufdeckt und nach und nach ein Netzwerk aus Macht, Einfluss und vertuschten Verbrechen freilegt. Die Vorlage zeichnet die Geschichte einer Frau nach, die mehr als 80 mutmaßliche Opfer identifiziert und zahlreiche Betroffene dazu bringt, mit ihrer Sicht der Dinge an die Öffentlichkeit zu gehen. Ihre Berichte trugen entscheidend dazu bei, dass Jeffrey und seine frühere Vertraute Ghislaine Maxwell (64) erneut ins Visier der Ermittler gerieten und letztlich verhaftet wurden. Für das Drehbuch der Serie zeichnet Sharon Hoffman verantwortlich, die gemeinsam mit Eileen Myers als Showrunnerin und ausführende Produzentin fungiert. Zudem soll die Serie auch die früheren gesellschaftlichen Kontakte von Donald Trump (79) zu Jeffrey beleuchten, die vor allem während seiner zweiten Amtszeit als Präsident immer wieder zum Thema wurden – strafrechtliche Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Fall wurden Donald jedoch bislang nicht gemacht.

Julie hat sich mit ihren Recherchen in den vergangenen Jahren einen Namen als unbeirrbare Investigativreporterin gemacht. Für ihre Arbeit zum Epstein-Komplex wurde sie unter anderem mit zwei George-Polk-Preisen für Justizberichterstattung ausgezeichnet und 2020 vom Time-Magazin in die Liste der 100 einflussreichsten Menschen aufgenommen. Laura gilt in Hollywood schon lange als gefragte Charakterdarstellerin, die regelmäßig zu komplexen, emotional aufgeladenen Rollen greift – vielen Zuschauern ist sie etwa aus Filmen wie Jurassic Park sowie der Serie "Big Little Lies" bekannt. Durch ihre Doppelrolle als Hauptdarstellerin und Produzentin bei der neuen Epstein-Serie wird sie nun eng mit Julie zusammenarbeiten, um deren persönliche Erfahrungen und Begegnungen mit den Überlebenden des Missbrauchsfalles möglichst authentisch auf den Bildschirm zu bringen. Für alle Beteiligten steht dabei die Perspektive der Betroffenen im Vordergrund, deren Stimmen Julies Arbeit erstmals in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt hatte.

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Getty Images Laura Dern bei den Oscars 2020

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ActionPress Jeffrey Epstein auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto

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Getty Images Laura Dern bei den Oscars 2020