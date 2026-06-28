Millie Bobby Brown verrät: So ist Jon Bon Jovi als Opa

Millie Bobby Brown (22) hat im Interview bei "Today" schwärmerisch über ihr Leben als frischgebackene Mama gesprochen – und dabei auch verraten, wie sehr ihre Schwiegereltern von ihrer kleinen Tochter begeistert sind. Die Schauspielerin, die seit 2023 mit Jake Bongiovi (24) verheiratet ist, teilt die gemeinsame Adoptivtochter mit ihm. Und offenbar ist nicht nur das junge Ehepaar hin und weg von der Kleinen: Auch Jakes Eltern, Rockstar Jon Bon Jovi (64) und seine Frau Dorothea, sind laut Millie absolut vernarrt in ihre Enkelin.

Besonders Jon scheint seine neue Rolle als Opa in vollen Zügen zu genießen. "Sie hatten sie neulich für den ganzen Tag, und sie sind zu Target gegangen und haben einen Einkaufswagen voller Dinge für sie besorgt", erzählte Millie bei "Today". "Er ist einfach immer auf dem Boden und krabbelt mit ihr herum und lacht sich halb tot und filmt jede neue Sache, die sie tut." Auch über ihre Schwiegermutter fand die Schauspielerin nur lobende Worte: "Er ist der Beste, und so ist auch Dorothea, meine wunderbare Schwiegermutter. Sie sind die präsentesten Großeltern, und wir könnten nicht glücklicher sein, sie in ihrem Leben zu haben." Das Paar hatte die Adoption seiner Tochter im Jahr 2025 bekanntgegeben und hält seitdem den Namen sowie das Gesicht der Kleinen konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. In ihrer Ankündigung schrieben die beiden: "Diesen Sommer haben wir unser süßes Babymädchen durch Adoption willkommen geheißen. Wir sind überglücklich, dieses wunderschöne nächste Kapitel der Elternschaft in Frieden und Privatsphäre zu beginnen."

Adoption war für Millie, die sich auch leibliche Kinder wünscht, schon immer ein Herzenswunsch. Im Podcast "Not Gonna Lie" von Kylie Kelce (34) erklärte sie kürzlich: "Ich wollte immer, immer adoptieren. Es war immer Teil meiner Kindheitsträume." Als kleines Mädchen wären auch alle ihre Babypuppen adoptiert gewesen. Gleichzeitig betonte sie, dass sie sich den Weg dorthin nicht leicht vorgestellt hatte: "Auf den Anruf zu warten, ist das Schwierigste." Anderen Eltern, die ebenfalls über eine Adoption nachdenken, riet sie zur Geduld: "Vergleicht euch nicht mit anderen, vergleicht euch nicht mit Statistiken, vergleicht euch nicht mit anderen Familien – aber euer Baby ist da draußen, und ihr werdet euch finden."

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Getty Images Jake Bongiovi, Millie Bobby Brown, Dorothea Hurley und Jon Bon Jovi auf der "Damsel"-Premiere

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Instagram / milliebobbybrown Jon Bon Jovi und Millie Bobby Brown mit ihrem Baby, Dezember 2025

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Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und ihr Kind