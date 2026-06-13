Nach Adoption: Millie Bobby Brown wünscht sich weitere Kids

Millie Bobby Brown (22) hat sich jetzt offen über ihre Familienpläne geäußert. Im Podcast "Not Gonna Lie with Kylie Kelce" sprach die Schauspielerin darüber, wie sehr ihr das Thema Adoption am Herzen liegt – und verriet gleichzeitig, dass sie sich für die Zukunft auch eine eigene Schwangerschaft wünscht. Zusammen mit ihrem Ehemann Jake Bongiovi (24) hatte sie im Sommer 2025 ein kleines Mädchen adoptiert und damit einen Kindheitstraum verwirklicht. "Adoption ist Liebe, Adoption ist für immer", betonte Millie.

Der Wunsch zu adoptieren begleite sie schon seit frühester Kindheit, wie die Schauspielerin weiter schilderte. "Ich wollte schon immer, immer adoptieren. Es war immer Teil meiner Kindheitsträume. Mit fünf, sechs Jahren – meine Eltern sagten mir, ich hatte Puppen. Sie waren alle adoptiert. Ich habe nie so getan, als wäre ich schwanger", erzählte sie. Trotzdem schließe sie nicht aus, eines Tages auch selbst ein Kind zu gebären: "Nicht weil ich das nicht will. Hoffentlich liegt das eines Tages in meiner Zukunft." Millie erklärte außerdem, dass sie zunächst Sozialarbeit studiert habe, bevor sie das Fach wechselte, und dabei viel über Adoption und die Erfahrungen von Geburtsmüttern gelernt habe. Sie und Jake hätten sich entsprechend viel Zeit genommen, diesen Weg gemeinsam zu durchdenken. Über den Namen und das Gesicht ihrer Tochter schweigen die beiden weiterhin öffentlich.

Seit sie Mutter geworden ist, erlebt Millie nach eigenen Angaben immer wieder Kritik von anderen Müttern – eine Erfahrung, die sie sichtlich überrascht hat. Gegenüber dem Magazin Extra betonte sie anlässlich des Muttertags im Mai, wie wichtig es ihr sei, alle Formen von Mutterschaft zu würdigen: "Wir sind alle Mütter, egal ob Adoptiv- oder Geburtsmutter oder eine mütterliche Figur. Jede sollte gefeiert werden. Jede zieht wunderbare Kinder groß und wir erziehen die nächste Generation." Jake ist der Sohn von Rockstar Jon Bon Jovi (64). Das Paar hatte im Jahr 2023 geheiratet.

Anzeige Anzeige

Imago Millie Bobby Brown bei einem Promo-Event für Florence by Mills x Delsey Paris bei Macy’s in New York, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown und ihr Kind

Anzeige Anzeige

Getty Images Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Februar 2025