Mit diesen zwei Superstars geht Sänger Iggi Kelly auf Tour

Iggi Kelly (21), der Sohn von Patricia Kelly (55) aus der legendären Kelly Family, darf sich auf ein echtes Highlight in seiner jungen Karriere freuen. Er wird im Sommer als Special Guest gleich mit zwei Weltstars auf Tour gehen: Ronan Keating (48) und Lionel Richie (75). Den Auftakt macht ein Auftritt am 2. Juni in Wolfshagen, wo er vor Ronans Konzert auftreten wird. Am 18. Juni geht es ins belgische Antwerpen, wo Iggi bei Lionels Tour "Say Hello to the Hits" die Bühne betreten wird. Insgesamt stehen 19 Auftritte auf dem Programm, verteilt über Deutschland, Österreich, die Schweiz und sogar Länder wie Belgien, Ungarn und Tschechien.

Für den 21-Jährigen ist das eine riesige Chance, die er kaum fassen kann. Gegenüber RTL äußert er: "Es ist so krass!" Die Anfrage, gemeinsam mit diesen Musiklegenden zu touren, sei per Mail gekommen, worauf er sofort zugesagt habe. "Ich bin einfach ultra-dankbar, dass ich diese richtig, richtig, richtig krassen Künstler supporten darf", schwärmt er. Mit Ronan habe er bereits im vergangenen Jahr zusammengearbeitet und freue sich darauf, wieder mit ihm auf der Bühne zu stehen. Außerdem habe er große Pläne für seine eigenen Performances: Neben seinen bisherigen Songs könnten die Fans auch einen exklusiven Vorgeschmack auf neue, unveröffentlichte Titel erhalten.

Seine musikalische Reise begann für Iggi 2017 bei The Voice Kids, wo er unter der Anleitung von Mark Forster (42) bis ins Halbfinale kam. Seither entwickelt er seine Solo-Karriere kontinuierlich weiter. Unterstützt wird er dabei stets von seiner Mutter Patricia, die kürzlich Details über das größte Konzert ihrer Karriere offenbarte. Mit ihrem Zusammenhalt und seinem Talent gelingt es ihm, aus dem Schatten der Kelly Family zu treten und seinen eigenen Weg als Musiker zu gehen.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ronan Keating und Lionel Richie

Getty Images Patricia Kelly, Sängerin

