Fans rätseln über weißen Krümel in Robbie Williams' Gesicht

Beim WM-Finale in New Jersey sorgte Robbie Williams (52) nicht nur als Performer bei der Eröffnungszeremonie für Aufsehen – sondern auch mit einem unfreiwillig komischen Auftritt im TV. Der Sänger platzte fröhlich in eine Live-Analyse bei MagentaTV, bei der Jürgen Klopp (59), Mats Hummels (37) und Thomas Müller (36) gerade die Taktiken des Endspiels besprachen. Mitten im Gespräch mit den deutschen Fußballlegenden flog plötzlich ein kleiner weißer Krümel von Robbies Gesicht auf das Mikrofon. Der 52-Jährige wischte ihn mit dem Finger weg, doch kurz darauf klebte das weiße Etwas plötzlich an seiner Stirn – ein TV-Moment, der seitdem auf TikTok und Instagram für jede Menge Diskussionsstoff sorgt.

In den Kommentarspalten der Videoausschnitte überschlagen sich die Theorien: Manche Nutzer sind überzeugt, der Krümel sei aus der Nase gekommen, andere tippen auf einen Mandelstein oder schlicht einen Essensrest. Ein Nutzer witzelt mit einer deutlichen Anspielung auf Drogenkonsum: "Hat's bei Robbie geschneit?" Laut The Sun ist das Rätsel inzwischen aber gelöst – demnach handelte es sich schlicht um einen bereits stark zerkauten Pfefferminz-Nikotinkaugummi. Robbie soll dem Bericht zufolge selbst überrascht darüber gewesen sein, dass Zuschauer hinter dem Vorfall etwas Zwielichtiges vermuteten.

Dass ausgerechnet ein Nikotinprodukt in den Mittelpunkt der Spekulationen rückt, kommt nicht von ungefähr. Robbie hat in der Vergangenheit offen über seine jahrelange Nikotinsucht gesprochen. Zeitweise rauchte er bis zu 40 Zigaretten täglich. Nach der Geburt seiner Tochter Theodora im Jahr 2012 gelang es ihm zunächst, damit aufzuhören – doch 2016 griff er erneut zur Zigarette. Später berichtete er, mit Nikotinersatzprodukten versucht zu haben, von den Zigaretten loszukommen.

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Imago Robbie Williams live in der Waldbühne Berlin am 22. Juli 2025

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Getty Images Experten bei der MagentaTV-Teampräsentation zur WM 2026

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Getty Images Robbie Williams, Juli 2025