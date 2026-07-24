"Mentales Problem": Robbie Williams will England helfen

Robbie Williams (52) leidet mit England. Beim WM-Finale in East Rutherford stand der Popstar auf der Bühne – doch statt seiner Three Lions traten danach Spanien und Argentinien im Endspiel gegeneinander an. England war bereits im Halbfinale gegen Argentinien mit 1:2 ausgeschieden. Im Studio von MagentaTV sprach Williams danach Klartext gegenüber der Expertenrunde um den designierten deutschen Bundestrainer Jürgen Klopp (59): "Psychologisch haben wir ein Problem. Das müssen wir lösen - und zwar, bevor ich sterbe."

Große Hoffnungen setzt Robbie dabei auf Jude Bellingham (23). Der Mittelfeldspieler von Real Madrid erzielte bei der WM in Amerika sieben Turniertore – darunter auch eines beim wilden 6:4 im Spiel um Platz drei gegen Frankreich. Trotzdem sieht er sich in England ständig mit Kritik konfrontiert, so der Sänger: "Wir haben einen Typ, der da vorne steht und sagt: Ich kann das. Das ist Jude Bellingham. Und jeder in England versucht, ihn nach unten zu ziehen." Auch Nationaltrainer Thomas Tuchel (52) steht massiv unter Beschuss – das hält Williams jedoch für wenig überraschend. "Die englische Presse zerstört Thomas, aber das macht sie mit jedem, der dieses Amt hat. Es ist egal, ob das Thomas ist oder Gareth Southgate oder Eddie Howe", so der Musiker.

Englands Durststrecke dauert nun schon seit Jahrzehnten an. Seit dem WM-Titel 1966 im eigenen Land warten die Three Lions auf einen großen Titelgewinn. Robbie selbst wurde erst acht Jahre nach diesem letzten Triumph geboren. Immerhin: Nationaltrainer Tuchel bleibt den Engländern erhalten – sein Vertrag läuft bis zur Heim-Europameisterschaft 2028, die Großbritannien ausrichten wird.

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Getty Images Robbie Williams, Juli 2025

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Getty Images Jude Bellingham, Juli 2025

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Getty Images England feiert in Miami Gardens Bronze bei der WM 2026 nach dem 6:4 gegen Frankreich