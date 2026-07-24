Gary Barlow fällt nach Take-That-Tour in ein Loch

Am 4. Juli endete die Tour von Take That nach 17 Konzerten in Großbritannien und Irland. Für Gary Barlow (55) war der letzte Abend der "The Circus Live - Summer 2026"-Tour zwar ein großer Moment, doch danach folgte für den Frontmann der Band ein emotionales Tief. In einer persönlichen Videobotschaft, die er jetzt auf Instagram veröffentlichte, sprach der Sänger offen darüber, wie schwer ihm das Tour-Ende diesmal gefallen ist.

"Ich habe versucht, dieses Video seit ein paar Wochen zu machen, und es war nicht einfach. Ich muss sagen, diese Tour hat mich ein wenig aus der Bahn geworfen", gestand Gary in dem Clip. Das Ende einer Tour sei für ihn nie leicht, doch diesmal sei es besonders hart: "Seit dem Ende der Tour fühlt es sich an, als wäre ich komplett in ein Loch gefallen." Dieses Gefühl bezeichnete er als "Post Tour Blues". Als möglichen Grund nannte er, wie außergewöhnlich die Tour war: "Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es so ein besonderes Gefühl war, 'The Circus' noch einmal auf die Bühne zu bringen, und dass die Show so gut aufgenommen wurde."

Trotz des emotionalen Tiefs richtete Gary den Blick nach vorne und kündigte Erfreuliches an: Take That arbeiten bereits an einem neuen Studioalbum, das noch Ende 2026 erscheinen soll – es wäre das zehnte der Bandgeschichte. "Vielen Dank an alle, die dabei waren, und wir sehen uns bei der nächsten Etappe, die nun auch nicht mehr lange auf sich warten lässt", so der Musiker, der abschließend versicherte: "Es wird ein wunderbares Jahr werden. Davon bin ich überzeugt." Gary gehört seit der Gründung von Take That im Jahr 1990 zur Band. Anfang des Jahres gewährte eine Netflix-Dokumentation über die Band intime Einblicke hinter die Kulissen.

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Getty Images Gary Barlow beim Special Screening von "Take That" in London, 2026

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Getty Images Howard Donald, Mark Owen und Gary Barlow bei der Special Screening von "Take That" in London

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IMAGO / Ritzau Scanpix Take That, Juni 2024