Nach Diskussionen: Robbie Williams klärt Krümel-Moment auf

Robbie Williams (52) hat das Rätsel um seinen viralen Krümel-Moment beim WM-Finale in New Jersey jetzt selbst gelöst. Der Sänger war dort bei einer Live-Schalte mit Jürgen Klopp (59), Mats Hummels (37) und Thomas Müller (36) zu sehen, als plötzlich ein weißes Teilchen auf seinem Mikrofon landete und kurz darauf an seiner Stirn klebte. Die Szene wurde in den sozialen Medien tausendfach geteilt und heftig diskutiert. Viele Nutzer witzelten über den Vorfall, andere stellten Theorien darüber auf, was da aus dem Mund des Musikers gefallen sein könnte. Jetzt meldet sich Robbie auf Instagram selbst zu Wort.

Robbie nimmt die Aufregung mit Humor und sagt in seinem Video: "Das war total unprofessionell." Dann streckt er lachend die Zunge heraus, zeigt zwei weiße Drops und scherzt: "Kein Problem, ich hab noch mehr davon." Laut The Sun handelte es sich bei dem weißen Krümel um eine zu drei Vierteln gekaute Nicorette-Minzpastille. Eine Quelle aus dem Umfeld des Sängers erklärte der Zeitung, Robbie habe erst gar nicht verstanden, warum ihn so viele Freunde und Fans auf den Clip ansprachen. "Er war offensichtlich etwas verwirrt, bis ihm klar wurde, dass die Leute gesehen hatten, wie die Nicorette-Minzpastille aus seinem Mund fiel und dachten, es sei etwas Verdächtiges", erklärte der Insider.

Für besonders viel Aufmerksamkeit hatte der Moment auch deshalb gesorgt, weil Robbie den Krümel zunächst vom Mikrofon wischen wollte und ihn dabei versehentlich an seinen Haaransatz und anschließend an die Stirn beförderte. Genau diese skurrile Bewegung machte die Live-Schalte zum Internet-Hit. Ganz neu ist das Thema Nikotin bei dem Sänger nicht: Robbie hat in der Vergangenheit mehrfach offen über seine Nikotinsucht gesprochen. Nach Angaben der namentlich nicht näher genannten Quelle aus dem Umfeld des Musikers versucht er nun, mithilfe von Nikotin-Ersatzprodukten von Zigaretten loszukommen. Den ganzen Wirbel um seinen jüngsten Krümel-Fauxpas soll der Entertainer übrigens gelassen aufgenommen haben. Der Insider sagte The Sun, Robbie habe einen großartigen Sinn für Humor – das bewies der Sänger jetzt auch mit seinem neuen Instagram-Clip.

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Getty Images Robbie Williams, November 2024

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Instagram / robbiewilliams Robbie Williams zeigt zwei Minzpastillen, die er auf der Zunge hat

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Imago Robbie Williams live in der Waldbühne Berlin am 22. Juli 2025