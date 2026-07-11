Robbie Williams und seine Tochter verzaubern auf der Bühne

Robbie Williams (52) beschert seinen Fans in Luxemburg einen ganz besonderen Gänsehautmoment: Beim Stopp seiner Britpop-Tour im Luxexpo Open-Air holt der Sänger seine Tochter Teddy auf die Bühne. Während Robbie seinen Hit "Angels" anstimmt, führt er die 13-Jährige, die mit vollem Namen Theodora heißt, an seine Seite. In einem Clip, der auf TikTok die Runde macht, winkt die sonst so selten öffentliche Teenagerin schüchtern ins Publikum, bevor sie ihren Vater fest umarmt und ihm zuflüstert: "Ich liebe dich." Die Menge reagiert mit tosendem Applaus auf die süße Szene zwischen Vater und Tochter.

Der emotionale Auftritt kommt nur wenige Wochen, nachdem Robbie in einem Interview mit The Sun erzählt hatte, dass Teddy offenbar in seine Fußstapfen treten will. Dort schwärmte der frühere Take That-Star: "Sie ist sehr, sehr talentiert, sie hat eine wunderbare Stimme und schreibt mühelos Songs." Gleichzeitig betonte der Musiker, dass er sich wünscht, seine Tochter solle sich mit einem möglichen Karrierestart Zeit lassen, um ihr Selbstvertrauen zu schützen. Robbie und seine Frau Ayda Field (47) haben insgesamt vier Kinder – Teddy, Charlton, Colette und Beau – und sind eigentlich dafür bekannt, ihr Familienleben so gut es geht aus der Öffentlichkeit herauszuhalten. Umso besonderer wirkt dieser gemeinsame Moment auf der Bühne in Luxemburg, den die Fans nun im Netz begeistert teilen.

Ganz neu ist die große Bühne für Teddy allerdings nicht mehr. Die Jugendliche feierte zuletzt ihr Filmdebüt in "Tinsel Town", wo sie die Tochter der von Rebel Wilson (46) gespielten Figur Jill verkörpert und bei der Premiere in London bereits an der Seite ihrer berühmten Eltern über den roten Teppich lief. Auch abseits der Kamera war Teddy schon am Set gesichtet worden, etwa beim Dreh in Wetherby, Yorkshire, gemeinsam mit Rebel Wilson und Danny Dyer (48) im künstlichen Schnee. Robbie und Ayda zeigen die Gesichter ihrer Kinder in sozialen Medien meist nicht. Umso mehr rückt jetzt der Moment in den Fokus, in dem Teddy selbstbewusst neben ihrem Vater steht – mit einem Lächeln, das verrät, wie sehr sie sich auf der Bühne wohlfühlt.

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Getty Images Robbie Williams im November 2022

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Getty Images Teddy Williams bei der Weltpremiere von "Tinsel Town" in London

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Instagram / robbiewilliams Robbie Williams Kinder am Stand, Februar 2026