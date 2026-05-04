Robbie Williams' verlorener Zahn lässt Frau Ayda lachen

Beim Zähneputzen kann eigentlich nicht viel schiefgehen – sollte man meinen. Robbie Williams (52) hat es jetzt eines Besseren belehrt. Der britische Popstar brach sich beim morgendlichen Putzen einen halben Vorderzahn ab und präsentiert seitdem in Miami seine neue Zahnlücke. Das Problem: Sein Zahnarzt, der ihm "diese neuen Beißer" verpasst hat, sitzt laut Mirror in Los Angeles – und damit rund fünf Flugstunden entfernt. Ehefrau Ayda Field (46) zeigte sich bei dem Anblick erstaunlich wenig mitfühlend und brachte ihren Mann damit zusätzlich zum Lachen.

Auf Instagram schilderte Robbie die missliche Situation in seiner gewohnt humorvollen Art. "Ich habe mir nichts dabei gedacht, bis ich Ayda angelächelt habe und sie scharf Luft einzog", schrieb er. Dann sei ihm klar geworden, was passiert war. "Ayda lachte. Ich lachte. Dann sagte sie, ich sehe aus wie in 'Dumm und Dümmer'. Fair enough. Ich schätze, das stimmt." Nun stellt sich für den Sänger die Frage, ob er für die Reparatur nach Los Angeles fliegt oder die Lücke kurzerhand zum neuen Markenzeichen erklärt. "Ist das eine Reparatur oder ein Rebranding?", fragte er seine Fans. Alternativ spielte er scherzhaft mit dem Gedanken, den Zahn einfach schwarz auszumalen – wie einst beim Glastonbury-Festival 1995.

Robbie und Ayda sind seit 2010 verheiratet und haben gemeinsam vier Kinder. Der Sänger ist zuletzt auch wegen anderer gesundheitlicher Themen in den Schlagzeilen gewesen. Gegenüber dem Mirror sprach er offen darüber, dass er nach der Einnahme eines appetitzügelnden Medikaments fast zwölf Kilo abgenommen hatte und dabei so wenig aß, dass er sich eine Skorbut-Erkrankung zuzog. Außerdem berichtete er von einer Rückkehr seiner Depression, die ihn nach rund zehn Jahren symptomfreier Zeit wieder eingeholt hatte. "Das Jahr begann mit einigen mentalen Gesundheitsproblemen, die ich seit sehr, sehr langer Zeit nicht mehr hatte. Ich war traurig, ich war ängstlich, ich war deprimiert", erklärte er. Inzwischen habe sich die dunkle Wolke wieder verzogen.

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Instagram / robbiewilliams Robbie Williams lächelt im Mai 2026 mit abgebrochenem Zahn

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Getty Images Ayda Field Williams und Robbie Williams, Januar 2025

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Getty Images Robbie Williams und Ayda Field Williams bei der Weltpremiere von "Tinsel Town" im Vue Leicester Square London, November 2025