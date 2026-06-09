Nach 18 Jahren: Liebes-Aus bei Mario Basler und Doris Büld

Nach fast zwei Jahrzehnten ist die Liebe zwischen Mario Basler (57) und seiner Partnerin Doris Büld offenbar erloschen. Der ehemalige Fußballer und die 56-jährige Erzieherin haben sich nach 18 gemeinsamen Jahren getrennt. Das berichtet Bild und beruft sich dabei auf Informationen aus dem Umfeld des Paares. Sowohl Doris als auch das Management des früheren Nationalspielers haben die Trennung gegenüber dem Blatt bestätigt. Für viele, die das Paar kannten, kommt das Liebes-Aus offenbar überraschend.

Doris erklärte gegenüber Bild, dass die Entscheidung zur Trennung allein von ihr ausgegangen sei. Die Gründe klingen nach einem schleichenden Auseinanderleben: "Wir haben uns über die Jahre in unterschiedliche Richtungen entwickelt", sagte sie dem Blatt. Und weiter: "Manchmal erkennt man erst nach vielen Jahren, dass die eigenen Bedürfnisse, Ziele und Werte nicht mehr dieselben sind. Für mich war irgendwann klar, dass ich Entscheidungen treffen muss, die sich mit meinen Vorstellungen vom Leben und meiner Zukunft vereinbaren lassen." Trotz des Beziehungsendes leben die beiden nach Bild-Informationen derzeit noch unter einem gemeinsamen Dach. "Aktuell wohnen wir noch zusammen. Ich versuche, eine Lösung für unsere Wohnsituation zu finden", so Doris dazu.

Es ist bereits die zweite Trennung zwischen Mario und Doris. Zwischen 2014 und 2017 hatten die beiden eine Auszeit voneinander genommen, bevor sie ihrer Beziehung eine zweite Chance gaben. Viele aus ihrem Umfeld hielten die Verbindung danach für gefestigt. Zuletzt waren Mario und Doris 2022 gemeinsam im Fernsehen zu sehen, als sie als Liebespaar an der Realityshow Das Sommerhaus der Stars teilnahmen.

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Getty Images Mario Basler und Doris Büld bei der Show "Stepping Out"

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Imago Mario Basler und Doris Büld bei der 60. Geburtstagsfeier von Clemens Tönnies in Rheda-Wiedenbrück, 27. Mai 2016

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Getty Images Doris Büld und Mario Basler