TV-Projekt: Mindy Kaling plant "Golden Girls"-Serie & Drama

Mindy Kaling (47) schmiedet schon die nächsten TV-Pläne, während auf Hulu gerade das Finale ihrer neuen Serie "Not Suitable For Work" über die Bildschirme flimmert. Im Gespräch mit Deadline verriet die Schauspielerin und Produzentin, dass sie nach ihrem Job hinter der Kamera nun wieder Lust auf ein eigenes Comedy-Projekt vor der Kamera hat – und zwar eines, das ganz nah an ihrem aktuellen Leben ist: eine Geschichte über eine Frau Anfang vierzig, Single in Los Angeles, die zwischen Alltag, Glückssuche und vielleicht auch neuer Liebe ihren Weg findet. Parallel arbeitet Mindy weiter an ihrer Netflix-Comedy "Running Point" mit Kate Hudson (47), die gerade um eine dritte Staffel verlängert wurde.

Mit "Not Suitable For Work" hat Mindy ihre persönliche Serien-Trilogie vollendet, wie sie im Interview lachend erklärte. Zuvor erzählte sie in "Never Have I Ever" von Teenagerjahren an der Highschool, in "The Sex Lives of College Girls" vom wilden Studentenleben – nun begleitet die neue Hulu-Serie eine Gruppe ehrgeiziger Twentysomethings in New York beim Karrierestart. "Ich habe über die Serie als dritten Teil dieser Trilogie gesprochen; 'Never Have I Ever' waren meine Teenagerjahre, 'Sex Lives of College Girls' war natürlich das College, und jetzt geht es darum, wenn man graduiert und in die Stadt seiner Träume zieht", erklärte sie gegenüber Deadline. Die Zeit zwischen 21 und 24 habe sie besonders intensiv in Erinnerung, deswegen könne sie diese Phase heute so gut aufschreiben.

Für die Zukunft hat die Autorin jedoch noch deutlich mehr vor, als nur eine neue Singlefrauen-Comedy. Mindy schwärmte davon, eine eigene Version von Golden Girls zu entwickeln – allerdings ganz ausdrücklich keine Neuauflage, sondern ein völlig neues Konzept mit ihrem Humor und ihrer Sicht auf Freundschaft und Älterwerden. Die Kultserie lief von 1985 bis 1992 und zeigte das Zusammenleben von Dorothy, Rose, Blanche und Sophia in einer WG. Konkrete Pläne hat Mindy bisher jedoch nicht. Außerdem will die bisherige Comedy-Expertin erstmals ein ernsthaftes Drama schreiben. "Es gibt noch viele Geschichten in mir", betonte sie im Gespräch. Dennoch steht für die zweifache Mutter fest: Bevor neue Projekte wirklich Form annehmen, gehört ihre ganze Aufmerksamkeit erst einmal den laufenden Produktionen.

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Getty Images Mindy Kaling bei den 32nd Annual Actor Awards im Shrine Auditorium in Los Angeles

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Getty Images Mindy Kaling, Februar 2025

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Actionpress/ United Archives GmbH Betty White, Bea Arthur, Rue McClanahan und Estelle Getty in "Golden Girls"