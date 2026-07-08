Mindy Kaling packt über bizarre David-Letterman-Regel aus

Mindy Kaling (47) hat in einer neuen Podcast-Episode eine kuriose Regel aus ihren frühen Karrieretagen ausgeplaudert. Die Schauspielerin und Autorin war zu Gast im Podcast "Good Hang" mit Host Amy Poehler (54) und erinnerte sich daran, wie sie als Gast in der Late-Night-Show von David Letterman (79) von den Produzenten explizit darauf hingewiesen wurde, den Moderator bloß nicht zu loben. Der Grund: Er könne damit schlicht nichts anfangen. "Und man dachte: Also ist ein Kompliment so etwas wie eine Beleidigung", so Mindy im Gespräch mit Amy Poehler, die lachend zustimmte.

Die Erfahrung habe sie nachhaltig geprägt, erklärte die Schauspielerin weiter. Das Verbot habe sie damals dazu gebracht zu glauben, dass es auch bei anderen Talkshows unerwünscht sei, Komplimente zu machen. "Und das hat dann so ein Gefühl genährt, dass es nicht cool ist, jemanden zu loben", sagte Mindy. Dabei sei das genaue Gegenteil ihre persönliche Haltung: "Ich liebe Komplimente." Sie würde sich sogar freuen, wenn Gäste in ihre eigene Show kämen und sagten, sie liebten das Format. Amy stimmte ihr zu und betonte ebenfalls, wie schön es sei, Lob zu geben und zu bekommen. Mindy nutzte den Moment dann direkt, um auch Amy selbst zu feiern: Gegenüber dem Podcast schwärmte sie, dass sie die Show liebe und abends mit ihrer Nanny kleine YouTube-Clips schaue, wenn ihre Kinder schon im Bett liegen.

Mindy Kaling wurde einem breiten Publikum durch ihre Rolle in der Erfolgsserie "The Office" bekannt. Seither hat sie sich auch als Autorin und Produzentin einen Namen gemacht. Ihr neuestes Werk, die Comedyserie "Not Suitable for Work", feierte Anfang Juni ihre Premiere auf Hulu. Die Schauspielerin sieht die Show als Abschluss einer persönlichen Young-Adult-Trilogie, zu der auch "Never Have I Ever" und "Sex Lives With College Girls" gehören. Im Fokus der Serien, die zum Teil an persönliche Erfahrungen angelehnt sind, stehen vor allem die sogenannten Underdogs (z. Dt. Außenseiter), die privat und beruflich große Wünsche haben.

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