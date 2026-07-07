Mindy Kaling enthüllt überraschenden Start bei "The Office"

Mindy Kaling (47) erinnert sich an einen Moment, der ihr ganzes Berufsleben auf den Kopf stellte: Als junge Autorin im Team der US-Kultserie "The Office" wollte sie eigentlich nie vor die Kamera, sondern einfach nur Witze schreiben. Dann kam mit der von B. J. Novak (46) geschriebenen Folge "Diversity Day" die überraschende Wende: Für die Episode sollte Mindy selbst vor die Kamera treten. Im Podcast "Good Hang" von Amy Poehler (54) schildert die Schauspielerin jetzt, wie sie überraschend zur quirligen Kelly Kapoor wurde und warum sie diese Figur bis heute für einen ihrer größten Glücksgriffe hält.

In "Diversity Day" versucht Chef Michael Scott, gespielt von Steve Carell (63), seinen Mitarbeitern ein peinlich schiefgehendes Diversitätstraining zu verpassen – und tritt dabei in jedes Fettnäpfchen. In der Episode sollte Mindy die indische Mitarbeiterin Kelly Kapoor spielen, die von Steve Carell beleidigt wird und ihm schließlich eine Ohrfeige verpasst. Für Mindy ein echter Umbruch, denn sie hatte nie damit gerechnet, plötzlich selbst Teil des Casts zu werden. "Ich war damit zufrieden, mein Leben lang Comedy-Autorin zu sein. Das war mein Traumjob", gestand sie Amy im Podcast. "Deshalb war es einfach unglaublich, plötzlich vor der Kamera zu stehen." Die Episode bezeichnete Mindy als "eine der lustigsten Folgen von 'The Office' überhaupt" – und das, obwohl es erst die zweite Folge der neun Staffeln umfassenden Serie war.

"The Office" lief von 2005 bis 2013 beim US-Sender NBC und ist inzwischen ein Kulthit, der auf Streamingplattformen nach wie vor Millionen Fans begeistert. Mindy blieb der Serie bis zum Ende treu und übernahm die Rolle der Kelly Kapoor in allen neun Staffeln. Der Sprung von der Autorin zur Schauspielerin ebnete ihr letztlich auch den Weg zu einer eigenen Serie: Von 2012 bis 2017 stand sie als Hauptfigur Mindy Lahiri in "The Mindy Project" vor der Kamera. Abseits davon steht Mindy auch weiterhin hinter der Kamera und ist die Schöpferin der international erfolgreichen Netflix-Serie "Never Have I Ever" oder der Comedy-Serie "The Sex Lives of College Girls".

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Getty Images Mindy Kaling bei der Premiere von Netflix’ "Running Point" Staffel 2 im Egyptian Theatre in Los Angeles

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Getty Images Mindy Kaling und BJ Novak bei der Verleihung von Mindys Stern auf dem Walk of Fame, Februar 2025

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Getty Images Cast von The Office bei den 13. Screen Actors Guild Awards 2007