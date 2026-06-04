Ärzte verboten den Sport: Mindy Kaling genoss ihre Bettruhe

Während ihrer dritten Schwangerschaft bekam Mindy Kaling (46) von ihren Ärzten eine besondere Anweisung: Bettruhe. Die letzten sechs Wochen vor der Geburt ihrer Tochter Anne, die im Februar 2024 zur Welt kam, verbrachte die Schauspielerin und Produzentin fast ausschließlich im Bett – und hat das offenbar sehr genossen. Im Podcast "Giggly Squad" plauderte Mindy jetzt gemeinsam mit Kate Hudson (47) und Brenda Song (38) über diese Zeit und verriet, dass sie die erzwungene Auszeit als echtes Privileg empfunden hat.

"Die letzten sechs Wochen war ich ans Bett gefesselt. Es war der Himmel, einfach nur im Bett zu liegen, alle Zoom-Calls von dort aus zu machen – und dabei sagen zu können: 'Ich habe eine gesundheitliche Einschränkung'", erzählte sie lachend. Sogar hochrangige Meetings ließ sie sich davon nicht nehmen – darunter Gespräche mit Bela Bajaria, der leitenden Inhaltsbeauftragten von Netflix. "Ich muss in Jogginghosen aus dem Bett heraus mit ihr zoomen, und sie muss damit klarkommen", scherzte Mindy. Auf die Frage, ob sie diese Art von Alltag vermisse, antwortete sie unmissverständlich: "Im Bett zu vergammeln wäre mein Traum."

Mindy ist alleinerziehende Mutter von drei Kindern – neben der zweijährigen Anne gibt es noch Katherine und Spencer. Zugleich ist sie als Hauptverdienerin der Familie auch beruflich stark eingespannt. Dass ihre Kinder neugierig auf ihre Arbeitswelt sind, verriet sie gegenüber E! News: "Meine Kinder würden liebend gerne ans Set kommen. Sie denken, es ist so glamourös." Die Ernüchterung folgt allerdings schnell – denn am sogenannten Video Village, wo Aufnahmen beobachtet werden können, setze sich Langeweile bei den Kleinen rasch durch.

Anzeige Anzeige

Getty Images Mindy Kaling bei der Premiere von Netflix’ "Running Point" Staffel 2 im Egyptian Theatre in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Getty Images Mindy Kaling, Februar 2025

Anzeige Anzeige